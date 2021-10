El valor del mensaje

Segundo largometraje de Marcel Barrera, que se estrenó detrás de la cámara con otro filme de corte solidario como ‘100 metros’ –protagonizado también por Dani Rovira–, ‘Mediterráneo’ es una película con alguna que otra imperfección, pero socialmente necesaria. Estamos ante una obra que aporta hechos y personajes auténticos sobre una realidad que nos desborda, la de la inmigración, que el cineasta lleva a la pantalla mediante una recreación de lo que fue la puesta en marcha del Open Arms, el barco que lleva años luchando por salvar a miles de inmigrantes de la muerte en el mar.

‘Mediterráneo’ es una producción que vale por su mensaje, sus buenos propósitos y por el estupendo equipo de actores que le da vida y que hacen más auténtica y verdadera, incluso, la odisea en que se embarcan sus protagonistas. El guión recrea el viaje que inician unos socorristas catalanes a Lesbos tras ver la imagen de un niño muerto en la playa. La foto de este pequeño, que todos pudimos ver hace unos años en prensa y televisión, es el origen de la aventura de unos seres humanos que, primero uno, luego todos los demás, deciden acatar la ley del socorrista en el mar: salvar vidas; luego, en tierra, cada uno tendrá que salir adelante como pueda. Pero salvar de la muerte, evitar que el mar Mediterráneo siga siendo un cementerio de inmigrantes, es el objetivo que les mueve.

‘Mediterráneo’ no es una película que nos cuente algo que desconozcamos. Sin embargo, tiene la inmensa virtud de captar nuestra atención de principio a fin. La historia nos atrapa en todo momento, sus personajes son creíbles y nos los creemos siempre y no hay escena en la que no nos sintamos emocionados, pegados a la trágica situación que se muestra desde la pantalla. Esta no es una película en la que haya que hablar de secuencias perfectamente construidas ni de escenas extraordinarias. De ella hay que hablar por su historia tan reconocida y cercana a nuestra realidad cotidiana y por unos personajes llenos de vida, solidaridad y humanidad.