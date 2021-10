El jazz regresa a Fonz por la puerta grande

Los foncenses y decenas de visitantes han podido disfrutar de nuevo en Fonz con el mejor jazz clásico de la mano de las voces de la argentina afincada en Sabiñánigo Marina Quiroga y de la catalana Helena Camps que ha rendido un tributo a la mítica Anita O'Day. Las dos, unidas a New Kids in the Swing y al cuarteto de músicos formado por el trompetista Pol Omedes, la guitarrista Rai Paz, el baterista Joan Casares y la contrabajista Pau Sala han formado el cartel de la primera jornada de la Trobada Jazz que el Ayuntamiento de Fonz ha vuelto a organizar tras un año en blanco por la pandemia. El festival, que nació hace ocho años dentro del circuito del Alto Aragón Jazz Tour promovido por la Diputación Provincial de Huesca, está especializado en el ‘Lindy – hop’, modalidad de baile propia del jazz primitivo y del swing. Si bien este año ha habido un giro en esta modalidad derivándose el repertorio a un jazz de corte más clásico para escuchar sentado y con un aforo reducido, debido al protocolo COVID-19.

Aún así el público ha sido fiel a esta cita jazzística y alrededor de un centenar de personas han acudido a las dos sesiones y han disfrutado durante más de dos horas de temas como ‘You do something to me’, ‘Alelujah’, ‘Anything goes’, ‘Out of nowhere’, ‘It dont mean a thing’, ‘How high the moon’, ‘But not for me’, ‘Detour ahead’, ‘Honey sucklerose’, entre otros.

El domingo, en sesión vermú, a las 13.00 en la plaza Mayor (en caso de lluvia en el espacio cultural L’Urmo), bajará el telón el proyecto pedagógico Jazz For Kids, una big band de jóvenes músicos formados bajo la dirección de Escolano. Todavía quedan pases libres pero las previsiones son rondar el centenar de espectadores al igual que en los dos conciertos de este sábado. En total, por el escenario de Fonz habrán actuado 40 músicos.

La concejal de Cultura, María Clusa, realizaba una valoración “satisfactoria” de la VII Trobada de Jazz “que ha tenido mucho público y un nivel impresionante de músicos. Nos hemos quedado con las ganas de poder bailar, pero estamos muy contentos”.

Por su parte, el director del festival Daniel Escolano se mostraba “muy contento con la edición de este año. No hemos podido bailar, pero ya pensamos en la siguiente. Aún así ha acudido el espectador fiel de otros años y las bandas han gustado mucho con su repertorio de jazz clásico”.