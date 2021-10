Javier Olivares: "España no habla de sí, ni de su Historia ni de sus artistas"

“Este país no mira su Historia porque la ha convertido en otra Guerra Civil”, dijo el guionista, productor e historiador del arte Javier Olivares, responsable de la primera temporada de ‘Isabel’ y de las tres de ‘El Ministerio del Tiempo’, que concentra la Historia, la narrativa, es decir la forma de contar las historias, la apuesta por la belleza y el arte, y el sentido del riesgo. Olivares reveló: “La serie para mí es un ejercicio de riesgo constante. Cuando acabamos una escena, ya pensamos cómo será la siguiente como si fuera un desafío de creación”. Javier Olivares, el cineasta Alberto Pascual, que hacía el estreno mundial de su documental ‘Estos muros’, y el equipo de ‘The inglorious serfs’ (‘Bastardos sin gloria’), de Roman Perfilyev, la película ucraniana, protagonizaron una extensa rueda de prensa del Festival Saraqusta, que se despide el sábado con su segunda gala en la que recibirán un homenaje el propio Olivares y el actor Rodolfo Sancho.

Alberto Pascual, director del documental sobre los trabajadores esclavos de Franco en la cárcel de Soto del Real, estrenaba ‘Estos muros’, que toma el título de un poema anónimo que él leyó de niño en un lugar ruinoso, con un puente y un río, al que se escapaba con sus amigos y en el que los adultos no reparaban. Sus padres, cuando él tenía diez años, se habían hecho una casa no muy lejos de allí. Él y sus amigos vivían continuas aventuras, y leían en voz alta aquel poema que empezaba así: “Estos muros, hoy ruinosos, / rodeados de misterios”. Y se cerraban así: “Masón, testigo elocuente…”. “Años después, en el servicio militar, entendí mejor aquella construcción e indagué. Y muchos años después, volví a ese lugar, y había desaparecido el poema”, recuerda.

Empezó a investigar y reconstruyó la historia de aquel espacio que había sido una cárcel: un campo de trabajos forzados donde uno, en apariencia, podía resarcirse de la pena. Y donde se cobraba algo. El director del festival Saraqusta avanzó un detalle: se fugaron dos prisioneros, uno político y otro común, con el afán de ir a otro lugar donde les pagasen más. “Cobraban pocas veces. Y pocos. Más de las tres cuartas partes no cobraban; en cuanto les daban la oportunidad de salir, se iban y no volvían más. Muy felices allí no debían ser”.

Para reconstruir aquella memoria dolorida, Alberto Pascual contó con la ayuda de historiadores, con testimonios de familiares, y ha realizado un documental que destaca por su verdad, por sus episodios humanos y por la belleza de su fotografía.

Javier Olivares estaba feliz. Y a la espera de que alguien se atreva con su trilogía sobre el Rey Juan Carlos I, para la que ha concebido tres temporadas. Ayer se centró en ‘El Ministerio del Tiempo’, sobre todo. Y en concreto en el capítulo que se le dedicó a Gustavo Adolfo Bécquer. “En realidad, a mí, que soy historiador del arte, en la tercera temporada, me apetecía mucho contar el Romanticismo, que no es eso que todos piensan: la exaltación de lo amoroso. No, no. Es lo sublime, el temblor, el terror, algo que se acerca al concepto de lo gótico. Y yo quise acercarme a ese período con dos personajes: Goya, que encarna la Ilustración, y con Gustavo Adolfo Bécquer”.

Decía Olivares que, en realidad, el capítulo que se rodó en Veruela y Trasmoz, en unos días fríos, era más bien un capítulo coral, sobre una época, que sobre el poeta, al que analizó. “Le rondaba lo sobrenatural y él hacía lo imposible para alejarlo. Todo lo contrario que hacía su hermano Valeriano. En Bécquer hay muchos factores y detalles; él no era el protagonista del episodio, era la excusa. Hicimos un boceto al que llamamos ‘Becqueriana’, donde era importante su mujer. Y ese capítulo, con una luz especial, lo dirigió Koldo Serra, uno de los mejores directores de cine y televisión”.

Alberto Pascual ha hecho el estreno absoluto de 'Estos muros' en Zaragoza. Oliver Duch.

Este capítulo, centrado en la brujería también, le permitió extraer algunas conclusiones: qué mal o qué poco conocemos a nuestros personajes. “Fue muy importante la colaboración de la zaragozana Teresa Azcona. No solo nos contó la historia de Bécquer, sino que nos pasó una carpeta con otros asuntos y personajes -dijo Olivares-. Me ha dado cuenta de una cosa: este país no habla de sí (y no lo digo en sentido egocéntrico), ni de su Historia ni de sus artistas. Tenemos un montón de artistas o de personajes que están ahí, a la cola, a la espera de que alguien se acuerde de ellos, pero no tanto para evadirse, sino para entender nuestro presente”.

Analizó la situación de las series, distinguió entre serie de época y serie histórica, y observó que “’El Ministerio del Tiempo refleja el estupor de una época viendo cosas que pasan en otra época”. Más allá de lo que suceda con su proyecto de Juan Carlos I, dijo que había trabajado en otro proyecto sobre Felipe II, que ya tiene escrito el guión, pero que nadie lo quiere. “¿Cómo es posible que a nadie le interese una serie sobre un personaje tan importante como Felipe II, de cuando éramos los dueños del mundo?”. Reveló que la serie ‘The Cown’ le encanta y le gustaría que España pudiera hacer algo así, “como también han hecho los italianos con Berlusconi o con la mafia en ‘Gomorra’”, dijo, y agradeció el galardón que recibe el sábado.

NOTICIAS RELACIONADAS El Ayuntamiento de Zaragoza lanza su gran festival de cine histórico, el Saraqusta

Por otra parte, el cineasta Roman Pefilyev y dos de sus productores presentaron su película ‘The inglorious serfs’ (‘Bastardos sin gloria’), una comedia donde se mezclan los samuráis, las ninjas y la esclavitud, y otros detalles de hoy. Pefilyev dijo que "era una película fresca y sencilla, diferente y transgresora, que se realizó en los tiempos duros de la covid con 800.000 euros". A la par que bromeaba, “Quentin Tarantino no la ha visto todavía”, confesó que de niño se había alimentado de las telenovelas que llegaban de España y que en su país, Ucrania, se habían hecho algunas películas en colaboración con dos productoras españolas.

Esta tarde, a partir de las 20.30, Javier Olivares y Rodolfo Sancho, intérprete de Fernando el Católico en la serie ‘Isabel’, recibirán el Dragón de Saraqusta en el Cine Cervantes. Luego se proyectará la película canadiense ‘Waiting for Waldemar’. Y el I Saraqusta Film Festival empezará a trabajar para la próxima temporada.