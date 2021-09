'Far Cry 6', uno de los más esperados, agita el mercado del videojuego junto al 'FIFA 22'

La llegada del esperadísimo 'Far Cry 6' y el lanzamiento a nivel mundial de 'FIFA 22' revolucionan este octubre el mercado del videojuego, en el que saldrán también nuevas ediciones de grandes clásicos como el 'Tetris','"Final Fantay', 'Resident Evil','"Super Mario Bros' y 'Age of Empires'.

Si hay un juego esperado este 2021 es, sin duda, 'Far Cry 6', la última entrega de este súper ventas de acción y disparos en primera persona de la compañía Ubisoft, que verá por fin la luz el 7 de octubre después de que el pasado mes de mayo la compañía canadiense publicara un 'gameplay' para que los seguidores de la franquicia pudieran ir abriendo boca.

En esta nueva entrega, disponible también para todas las plataformas (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y Stadia) los jugadores se meterán en la piel de Diego, un guerrillero que luchará contra el régimen de Antón Castillo, el dictador de Yara, un paraíso tropical en el que se desarrollará una historia en la que la diversión y la adrenalina están aseguradas.

La llegada de la nueva entrega de 'FIFA 22' abre una nueva etapa para los seguidores de este simulador de fútbol de Electronic Arts, que por fin llega al mercado para PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC y Google Stadia después del avance lanzado a finales de septiembre para los suscriptores de EA Play y los que reservaron la 'Ultimate Edition'.

Para los amantes de los clásicos de toda la vida llega también 'Tetris Effect: Connected', una versión mejorada para Xbox y PC del último título lanzado al mercado sobre este popular rompecabezas y que incluye un modo multijugador tanto local como online.

También verá la luz un nuevo 'Super Mario Bros' exclusivo para Switch ('Mario Party Superstars'); una versión del 'Resident Evil 4' en realidad virtual para PC; y 'Collection of Saga: Final Fantasy Legend', que reunirá los tres primeros títulos de esta mítica franquicia de rol, fantasía y ciencia ficción para Switch y PC.

Pero si hay un juego esperado de verdad dentro de esta batería de incunables que salen este mes, ese es 'Age of Empires IV', la última entrega de la saga de estrategia en tiempo real por excelencia y que adentra al jugador en los conflictos bélicos más importantes de la historia. Estará disponible el 28 de octubre para PC.

Para los adictos a la velocidad, 'Riders Republic' (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series y Stadia) permitirá vivir la adrenalina de las carreras de descenso, y con 'Art of Rally' (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Switch y PC) se podrá viajar a la época dorada de esta modalidad de competición automovilística.

Para los que prefieren el mundo de los superhéroes llega 'Marvel's Guardian of the Galaxy', otra de las novedades más importantes para PS5, PS4, Xbox Series y One, y Switch, y que recrea fielmente el universo Marvel de los 'Guardianes de la Galaxia'. Y también, pero en un tono más de humor, 'LEGO Marvel Super Heroes'.

Otras grandes producciones son 'Back 4 Blood' (PS5, PS4, Xbox Series y One, y PC), un juego que combina acción, disparos en primera persona y zombis, 'Disciples: Liberation' (las mismas plataformas), rol y estrategia en un mundo de fantasía, igual que "Voice of Cards: The Isle Dragon Roars" (PS4, Xbox One y PC), con unos gráficos más "anime" y un estilo de juego que evoca al clásico rol de mesa.

También con claros diseños japoneses llegan 'Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars" (PS4), que aúna lucha, estrategia y acción, 'Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles' (PS5, PS4, Xbox Series y One, y PC) un videojuego de acción basado en este popular cómic; y "The Caligula Effect 2", un clásico juego de combates por turnos (PS4 y Switch).

'the Good Life' (PS4, Xbox One y PC) irrumpe en el mercado como un título de rol y misterio; 'Solar Ash' (PS5, PS4 y PC) como una aventura de acción con un diseño muy peculiar y sorprendente; 'Elyon' (PC) como un juego de rol multijugador en línea de acción y lucha, y con 'Monster Crown' (PS4, Xbox One y PC) la diversión está asegurada al sumergir al jugador en un mundo de lleno de monstruos.

Para pasar miedo llegan "Succubus" (PC), un "spin-off" del aterrador "Agony"; "The Dark Pictures: House os Ashes" (PS4, Xbox One y PC); y, especialmente, la nueva entrega de "Project Zero: Maiden of Black Water" (PS5, PS4, Xbox Series y One, Switch, Wii U y PC).

De corte futurista salen "Jett: The Far Shore" (PS5, PS4 y PC); y "Metroid Dread" (Switch); y de género más infantil: "Los Pitufos: Operación Vilhoja" (PS4, Xbox One, Switch y PC), y "Super Monkey Ball Banana Manía" (PS5, PS4, Xbox Series y One, y Switch).

Sin olvidar las remasterizaciones de los clásicos "Alan Wake" (PS4, Xbox One y PC) y de la trilogía de "Crysis" (PS4, Xbox One, Switch y PC), y la versión definitiva de "Disco Elysium" (PS5, PS4, Xbox Series y One, PC, Switch y Stadia).