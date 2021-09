Dulce Pontes trae su 'Fascinação Tour' al Auditorio este jueves

La cantante portuguesa Dulce Pontes lleva su último trabajo'"Fascinação Tour' a la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza este jueves, 30 de septiembre, a las 19.30.

En este concierto, Pontes interpretará sus conocidos fados y las entradas están a la venta en la web 'https://compraentradas.ibercaja.es'. El precio oscila entre los 40 euros de la primera platea, los 35 euros de la segunda platea y los 30 euros del anfiteatro.

Tras más de 30 años de trayectoria sobre los escenarios, Dulce Pontes regresa a los escenarios con 'Fascinação Tour', show con el que rendirá homenaje a los que han sido algunos de sus principales referentes musicales como son la gran maestra, Ellis Regina -la cantante con la que más se identifica-, junto con la gran Amália Rodrigues, su gran referente en el género portugués por excelencia, el Fado.

Además, Dulce Pontes también hará un guiño al que ha sido su gran maestro, mentor y amigo, el gran compositor italiano, Ennio Morricone.

En este espectáculo estará acompañada por el cubano Yelsy Heredia, que es considerado el mejor contrabajo de su generación y colaborador habitual del gran Chucho Valdés; el portugués Luis Guerreiro, que es una de las mejores guitarras portuguesas; y el también cubano Sergio Fernández al piano.

Considerada una de las mejores artistas dentro del panorama musical portugués, Dulce Pontes ha colaborado con artistas como Ennio Morricone, George Dalaras, Andrea Bocelli o José Carreras.

Esta artista precoz se forma en el Conservatorio Nacional de Música de Lisboa, tras participar en varios espectáculos de relevancia representa a Portugal en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1991 quedando en octavo lugar, una de las mejores puntuaciones de la historia del país vecino en este certamen.

Un año más tarde, en 1992 lanza 'Lusitana', su primer álbum de música pop, y en 1993, con 'Lágrimas', se consagra como una reputada fadista que se atrevía con ritmos e instrumentos modernos buscando nuevas formas expresivas musicales pero sin olvidar el respeto a la tradición.

Del álbum Lágrimas, la "'Cancâo do Mar' se usa en Brasil como tema de apertura de una exitosa adaptación en telenovela de una reconocida obra de Júlio Dinis 'As Pupilas do Senhor Reitor', y, además, ha sido tema de la banda sonora y parte de la trama de la película americana 'Las dos caras de la verdad' de Richard Gere, de 1996.