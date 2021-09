Oscar Isaac: "Siempre hay que luchar por el amor auténtico en la pareja"

A Oscar Isaac y a Jessica Chastain se les atragantó la amistad rodando 'Secretos de un matrimonio'. La ficción se fue colando en la realidad hasta el punto de necesitar un momento de reconciliación sobre la alfombra roja de Venecia, a la vista de todo el mundo. La reinvención de HBO de 'Secretos de un matrimonio', de Ingmar Bergman, reúne a Isaac y Chastain después de su fabulosa película 'El año más violento'.

Para los dos actores, la serie supuso el desafío de representar escenas de sexo intensas que les hacían vulnerables, tensando una amistad que comenzó hace dos décadas en la legendaria escuela de arte dramático Juilliard de Nueva York. Con la 'oscarmanía' desatada, el actor guatemalteco confiesa sentirse abrumado al estrenar tres grandes proyectos en menos de un mes, sumando a 'Escenas de un matrimonio', 'Dune' y 'El contador de cartas', trabajo por el que ya suena para las nominaciones al Oscar de este año.

¿Es difícil crear intimidad con Jessica Chastain, una actriz a quien conoce tan bien?

Profesionalmente, es genial cuando tienes complicidad con un compañero, porque no tienes que preocuparte por muchas cosas de las que normalmente te preocupas. Sin embargo, en una obra tan intensa como esta piensas en cómo afectará el personaje a la otra persona. Especialmente si trabajas con alguien a quien consideras de tu familia.

Se ha criticado la necesidad de volver a contar la historia de Bergman. ¿Por qué visitar de nuevo esta narración?

Hay cierta catarsis sobre lo que significa una relación; a veces vivir juntos es increíble y sublime, otras veces es infernal: quieres matarte si tienes que volver a hablar con esa persona. Creo que después de una pandemia tan exigente emocionalmente es importante reconectar con tu pareja. A mi me encantan los dos personajes y la obra. No puedo dejar de mencionar que me he casado con una danesa, con quien tengo hijos que son mitad escandinavos, por lo que he pasado mucho tiempo en esa región del mundo. Me encanta el sentido del humor que tienen, tan áspero y tan frío. Por eso cuando me propusieron trabajar en esta serie, me entusiasmé con la posibilidad de rendir homenaje al trabajo original de Bergman, uno de mis autores favoritos.

¿Cree que es posible reconstruir la confianza cuando se ha perdido?

Las relaciones de pareja han sido examinadas históricamente en todas las manifestaciones dramáticas. Espero que la audiencia entienda esta serie como un ensayo honesto. No soy capaz de dar una respuesta concreta, porque hay muchos factores imprevisibles en cada pareja. Desde mi punto de vista, siempre hay que luchar por el amor y estar dispuesto a renunciar a ciertas emociones para conseguir algo más auténtico. Sé que todos nos hemos visto obligados a enfrentar una situación difícil al confinarnos juntos en casa; para unos ha sido increíble, mientras otros han deseado no volver a ver a quien tienen al lado.

¿Cómo ha encadenado este otoño tres proyectos seguidos?

Bueno, tiene que ver con la pandemia. Algunos se rodaron hace dos años y tuvieron que retrasarse debido a la covid. Ahora me siento abrumado.

¿Qué pasa con 'Dune'? Dice que Denis Villeneuve ha hecho un trabajo maravilloso con la adaptación del libro.

Sí. No podía imaginar a nadie más adecuado que Denis para recrear el tono de las novelas originales de Frank Herbert. Hay algunas cosas que, a falta de una palabra mejor, son una pesadilla de rodar. La película es brutal. Impactante. Da miedo. Es muy visceral. Y sé que definitivamente entre Denis, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson y yo se creó una amistad única, como una unidad familiar. Lo que más me gusta es que hemos conseguido la emoción que buscábamos. Creo que es maravilloso sentirse especial gracias a un personaje. Me fui con tanta gratitud por ser parte de algo tan asombroso, tan genial. 'Dune' es un logro cinematográfico. No se parece a nada que haya existido antes. Creo que es una obra maestra.

Tras un proyecto como 'Dune', ¿cómo terminó rodando 'El contador de cartas'?

Después de ver 'El reverendo', envié un correo electrónico a Paul Shrader alabando su trabajo. Un año después me contactó para protagonizar 'El contador de cartas'. He estado rodando películas del espacio durante tantos años que me sentía desesperado por hacer cine de estudio. Interpreté el personaje como si llevara una máscara, y en el proceso de crearlo regresé a Juilliard, mi escuela de teatro, para colaborar con uno de mis profesores favoritos de expresión corporal.

¿Es jugador, como su personaje?

No. No me gusta apostar. Yo diría que lo que más me impactó fue el trauma del personaje y cómo lo procesa. Es un hombre traumatizado, acostumbrado a vivir como si estuviera en el purgatorio.

¿Por qué quería rodar películas de estudio?

Disfruto del desafío que supone ese tipo de cine. Me gusta trabajar con artistas que tienen algo que decir, con actores que se retan a sí mismos. Eso fue lo que me propuse cuando empecé mi carrera de actor. Las películas de Paul son las que me hicieron quien soy. Son proyectos personales donde no importa tanto el resultado del producto sino el proceso.