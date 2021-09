Lozanía power pop

Creado inicialmente a comienzos de los años 90, el grupo zaragozano For Sale llevaba más de dos décadas inactivo hasta su reaparición hace un par de años; seguramente a ello alude el título de su flamante nuevo álbum, ‘Vida extra’, que acaba de publicar la discográfica madrileña Rock Indiana, especializada en power pop.

El cuarteto integrado por Guillermo Mittelbrunn (voz y bajo), Luis Isasi de Isasmendi (voz y guitarra), Octavio Lozano (guitarra y coros) y Vicente Carda (batería) lo presentó el viernes en La Casa del Loco, con sus colegas de Los Modos completando el cartel.

En pocas palabras, todo un caramelo para los adeptos al pop de guitarras y melodías radiantes, la especialidad de ambas bandas. For Sale demostraron con creces que este regreso a los escenarios no es fruto de un mero arrebato nostálgico para rememorar los buenos ratos del pasado, sino que detrás hay un trabajo serio y concienzudo; la banda suena engrasada y poderosa, las guitarras energéticas y los juegos vocales bien trabajados.

Además, entre sus nuevas composiciones hay unas cuantas con indudable brillo y neto aroma a power pop de la mejor especie: ‘Señor Grisáceo’, ‘La oferta’ -revestida con un atractivo toque disco-, ‘Ahora no’, ‘Siempre flotas tú’, ‘Mentirse bien’ son algunos ejemplos. Por ellas asoman guiños a Los Brincos, The Kinks o los Beatles (de quienes recrearon al final su ‘One after 909’), entre otros influjos de estirpe clásica. Vaya, que For Sale dejaron muy buenas sensaciones.

Por su parte, Los Modos (más veteranos todavía: comenzaron a mediados de los 80 y ahora viven una segunda juventud) también son expertos en el arte de confeccionar luminosas canciones pop, como son ‘El último en saberlo’, ‘Varjak’, ‘Zaragotham blues’ o ‘Sin mirar atrás’.

Entre unos y otros, nos recordaron por qué ciertas formas del pop nunca pierden su encanto, vigencia y lozanía.