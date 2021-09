Paco Roca: "Lo que realmente importa en un cómic sucede en la cabeza del lector"

La librería zaragozana Milcómics acogió ayer un encuentro con el historietista Paco Roca (Valencia, 1969). El dibujante, Premio Nacional de Cómic en 2008 por ‘Arrugas’ y autor de títulos como ‘El invierno del dibujante’, ‘Los surcos del azar’ o ‘La casa’, estuvo acompañado por el dibujante zaragozano Álvaro Ortiz (‘El Murciélago sale a por birras’). Roca firmó ejemplares de sus libros, entre ellos dos de sus obras más recientes, ‘Regreso al Edén’ y ‘Batman: el mundo’.

Esta última, es una colaboración con DC Cómics en la que artistas europeos han aportado su particular visión de Batman. La de Paco Roca sitúa al Caballero Oscuro disfrutando de unas vacaciones en Benidorm. «Al principio me hizo mucha ilusión poder dibujar a Batman, pero por otro lado pensé que mis historias están totalmente alejadas de la acción o incluso de los superhéroes. Por eso decidí llevármelo un poco a mi terreno y darle unas vacaciones después de tantas décadas luchando contra el crimen, de tanto esfuerzo y tantas peleas. Y qué mejor que Benidorm –contó Roca–. Me pareció que en la historia es una ciudad que funciona muy bien, con todos esos rascacielos, el turismo, el sol, algo que también supone un buen choque».

Roca añadió que de esta manera quiso establecer ese contraste entre el Batman que viene de la ciudad de las sombras y que siempre se mueve en penumbra con la elección de uno de los lugares más soleados de España para su descanso.

No es la primera vez que le tientan para adentrarse en el mundo de los superhéroes. De hecho, este proyecto de Batman «ha sido un trabajo para hacer tiempo mientras preparo otro más largo, en el que llevo trabajando dos años, que es una historia sobre Catwoman», reveló.

Adaptación de Amenábar

Sobre la serie de televisión ‘La Fortuna’, adaptación a punto de estrenarse de su cómic ‘El tesoro del cisne negro’ confesó que «es todo un honor que alguien de la talla de Amenábar dedique su esfuerzo creativo y su tiempo a adaptar algo mío. Siempre he sido un gran seguidor de todas sus obras. La verdad es que más allá incluso de ver el resultado final, aprendes mucho cuando ves a alguien de su nivel reconstruir esta historia».

Roca afirmó que se lo pasó muy bien viendo ‘La Fortuna’, y señaló que, aunque a priori pueda parecer sencillo partir de una historia ya dibujada para crear una serie, el historietista explicó que este aspecto «a veces funciona muy bien para hacerte una idea, pero cuando empiezas a pasar de la viñeta a un ‘storyboard’ (guión gráfico) para convertirlo en película te das cuenta de que realmente un cómic está más cerca de una novela que de una película. Al final, las viñetas tienen una gran elipsis de una parte a otra y gran parte de lo que ocurre, de lo que realmente importa en un cómic, sucede en la cabeza del lector. De una viñeta a otra hay todo un mundo que hay que mostrar en una película y lo que a veces te funciona en un cómic no sirve en un audiovisual».

Los temas que predominan en la obra de Paco Roca suelen ser muy personales. En este sentido, lo que más valora el dibujante es «poder hacer los cómics que me apetece en cada momento. No tengo que hacer concesiones de ningún tipo».

Roca destacó que «en cierta manera, tengo la suerte de que puedo dedicarme a los cómics como un medio para reflexionar sobre lo que me rodea. Uno de los temas que más me interesa es el de la memoria, colectiva, social... e historias como nuestro pasado reciente. Y también el tema familiar. En cierta forma, saber de dónde venimos, qué parte de lo que eres corresponde a esa educación que te han dado tus padres, a la genética o a lo que sea. Para mí el dibujo es mi forma de poder contar una historia, no el fin», concluyo.