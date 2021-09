El musical ‘El tiempo entre costuras’ se estrenará en Zaragoza en diciembre

El Teatro Principal de Zaragoza acogerá el próximo 2 de diciembre el estreno mundial del musical ‘El tiempo entre costuras’, basado en la exitosa novela de María Dueñas publicada en 2009. La autora asistió este jueves a la presentación de esta “ambiciosa y sólida apuesta. Me enorgullece que hayan pensado en mi novela para hacer esta producción musical”, expresó la escritora, quien estuvo acompañada por Dario Regattieri, director de la productora Beon Entertainment, el compositor Iván Macías, la actriz Laura Enrech; la concejal de Cultura y vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, y el gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, José María Turmo.

La obra, de dos horas y media de duración, estará en cartel en el coliseo zaragozano hasta el 12 de diciembre y luego realizará un gira por otras ciudades españolas antes de hacer temporada en Madrid. El papel de la protagonista, Sira Quiroga, será interpretado por la actriz Laura Enrech (‘Antoine’, ‘Dirty Dancing’, ‘Anastasia’...) que ayer ofreció un anticipo y cantó una pieza musical de ‘El tiempo entre costuras’ en el espacio Mariano Cariñena del Teatro Principal.

Dieciocho actores componen el elenco de esta producción, que cuenta además con siente músicos y un equipo de alrededor de 50 personas, entre técnicos, regidores, maquinistas y escenógrafos. La escenografía, precisamente, es uno de los puntos fuertes de este montaje, que para su traslado requiere de cuatro tráilers. Asimismo, el vestuario es “obviamente una parte esencial de esta historia y corre a cargo del diseñador Lorenzo Caprile”, reveló Darío Regattieri.

Sobre la comparación inevitable entre el personaje de Sira Quiroga al que dio vida Adriana Ugarte en la adaptación televisiva de ‘El tiempo entre costuras’ y ese mismo papel que interpretará Laura Enrech sobre las tablas, la actriz señaló que “es un gran honor enfrentarse a un reto como este. Te preparas toda la vida para ser actriz y pocas veces te dan la oportunidad de poner en práctica todas esas herramientas y enfrentarte a un personaje de la talla de Sira. Adriana me parece un referente maravilloso, pero tampoco quiero que me amedrente su alargada sombra. Es fantástica y no pretendo compararme para nada. Son medios totalmente distintos (televisión y teatro musical) y si se me compare con ella, gracias. Es una pedazo de actriz”.

'El tiempo entre costuras' cuenta la historia de la joven modista Sira Quiroga, quien abandona Madrid en los meses previos al inicio de la Guerra Civil arrastrada por el amor desbocado hacia un hombre que apenas conoce. Juntos se instalan en Tánger, una ciudad mundana, exótica y vibrante donde todo lo impensable puede hacerse realidad. Incluso, la traición y el abandono.