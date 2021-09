El rock del ahorcado

Hacía mucho tiempo que no había oportunidad en esta ciudad de asistir a un concierto de genuino punk-rock de la vieja escuela americana, hecho a base de guitarras afiladas, sonido guarrindongo y actitud callejera. Sobre esos pilares, tan sencillos como eficaces, se cimenta la propuesta de The Hangmen, banda californiana comandada por Bryan Small que a finales de los años 80 aspiraba al estrellato -grabó para disqueras poderosas- aunque se quedaría por el camino, en buena medida a causa de las adicciones peligrosas.

Efectivamente, Small luce una estampa que delata un pasado turbulento, aunque para pintas foscas las de su guitarrista, con unas patillas-barbas imposibles. Tras varios años sin girar por Europa, The Hangmen (Los Ahorcados, o sea) regresan ahora con nuevo álbum bajo el brazo, 'Cactusville', y aunque no resulta probable que con él salgan del estatus de grupo de culto, su actuación en el Rock & Blues Café devolvió a más de uno sensaciones perdidas.

La banda angelina continúa practicando un rock and roll sucio y correoso, con puntuales aceleraciones punk, sustentado en los riffs de las guitarras y en una batería que no entiende de sutilezas. Tras unos inicios un tanto tibios, Small y sus acólitos fueron entrando en ignición conforme avanzaba su actuación a través de piezas como 'Railroad man', 'Blood red', 'Downtown', 'The last time I saw you' -con la que Small recordó a su amigo Ron Heathman de Supersuckers, fallecido hace un año- o 'Looking for blood', para despedirse con 'Russian roulette' de Lords of The New Church.

A esas alturas, seguro que muchos de los asistentes hubieran deseado saltar de sus asientos para bailarse un pogo, mas hoy por hoy tales prácticas siguen sin estar permitidas. La pregunta del millón es cuándo podremos volver a bailar en un concierto; de momento, no queda otra que conformarse con que algunos intrépidos promotores se esfuercen por recuperar la música en vivo