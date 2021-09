La pianista Paz del Castillo presenta 'Hope' el 15 de octubre en La Bóveda del Albergue

La pianista y compositora asturiana Paz del Castillo presentará su nuevo disco, 'Hope', el próximo 15 de octubre en la Bóveda del Albergue de Zaragoza. Castillo, de formación clásica, orienta su carrera discográfica hacia la composición de música instrumental para piano. En su haber tiene publicados cuatro trabajo discográficos: 'Secretos del Corazón' (2010); 'Moods for Piano' (2011); 'Eleven Drops' (2013) y 'Now' (2015).

Este último, por el momento, ha sido considerado mejor disco de piano en 2015 por la revista 'ZMR-Zone Music Reporter', por el canal de radio 'Solo Piano Radio', y mejor álbum en 2016 por 'The Achademia Award' de Los Ángeles. En 2019 graba dos sencillos, 'Habanera del Cabo de Mar' y 'I Fight', que se publicarían en plataformas digitales durante 2020. 'Hope' estará a la venta en grandes superficies a partir del 17 de septiembre en España y se editará próximamente en Taiwán.

El nuevo trabajo de Paz del Castillo consta de nueve canciones, abre el álbum 'Hope', primer avance de este LP, que continua con el sencillo 'Music to be Reborn'. Con 'I fight', publicado el año pasado, se inspira en las pequeñas batallas diarias que cada persona sostiene, y la decisión de luchar día a día a pesar de los contratiempos.

Se suma la belleza de 'En Otoño', corte musical que narra una historia medieval sobre una doncella que se hizo guerrera. Paz del Castillo sorprende con el clásico 'You Are The Sunshine', de Johnny Cash, una canción con arreglos de piano, donde por primera vez, la artista asturiana pone su voz a esta adaptación.

Cierra con 'Vals for the Good People' y con 'Epílogo Gris', canciones con tonos intermedios que confrontan con la vida misma, dejando la puerta abierta a lo que vendrá, teniendo como hilo conductor, de nuevo, la esperanza.