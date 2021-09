HBO apuesta por la comedia en su producción española

HBO se transforma en HBO Max en España el 26 de octubre y su nueva etapa llega de la mano de cuatro producciones propias y una clara apuesta por la comedia, ya sea negra, madrileña o disparatada y con un hueco para la acción. Son 'Venga Juan', 'Todo lo otro', 'Sin novedad' y '¡García!'.

Cuatro proyectos que se han presentado este domingo en el marco del Festival de San Sebastián con la exhibición de las primeras imágenes de las series y la presencia de sus protagonistas, entre los que están Javier Cámara, Abril Zamora, Juan Blanco, Toni Acosta, Carlos Areces o Pilar Castro.

Tercera temporada de 'Venga Juan'

Juan Carrasco, ese personaje entre cutre, inútil y divertido al que da vida Javier Cámara, regresa en una tercera temporada, titulada "Venga Juan", que se adentra en territorios más oscuros con una trama centrada en la corrupción, como se ha podido ver en el tráiler presentado este domingo.

Una nueva temporada, en la que además de María Pujalte, Adam Jezierski o Esty Quesada, se podrá ver a Manolo Solo, Ramón Barea, Eduardo Blanco e incluso a Carlos Baute. Y que muestra el lado más "chapucero, chabacano y torpe" de Carrasco, en palabras de su creador, Diego San José.

"Hemos hecho un thriller", ha afirmado convencido Javier Cámara, que ha señalado que esta temporada son "siete capítulos de thriller y una sonrisa maravillosa en el octavo".

Cámara ha dirigido un episodio, una experiencia que calificó de "apoteósica" y que recomendó a todos sus compañeros actores, y la serie también ha contado con la colaboraciones en la realización de Pilar Palomero

'Sin novedad', una comedia alocada

Con un elenco formado por Carlos Areces, Arturo Valls, Toni Acosta, Pilar Castro, Adriana Torrebejano y Omar Banana, 'Sin novedad' adapta una serie australiana a la realidad española, en una especie de tratado del humor disparatado y en el que se ha buscado provocar la improvisación de los intérpretes.

Una comedia sobre una operación de vigilancia policial que degenera y que sitúa a tres parejas en tres lugares diferentes en una serie que mezcla el humor inteligente, el absurdo y hasta toques de drama.

Para Arturo Valls ha sido un lujo compartir el trabajo con su amigo Carlos Areces, con el que forma un tándem bastante absurdo de policías. Mientras que Pilar Castro y Adriana Torrebejano son agentes en el centro de control y Toni Acosta y Omar Banana, dos delincuentes.

"Trabajar con Carlos es un asco", ha bromeado Valls, que ha asegurado que es un placer trabajar con un amigo pero al mismo tiempo es más difícil porque a él todo lo que hace Areces le provoca una risa incontrolable.

Mientras que para Acosta, que aseguró estar "superentusiasmada" con la serie, su personaje es muy alejado de ella. "Nunca he arriesgado tanto", ha agregado.

Una comedia muy sexual y madrileña, 'Todo lo otro'

Nada que ver con "Todo lo otro", una serie de ocho capítulos creada, dirigida y protagonizada por Abril Zamora y que es una historia de treintañeros atrapados en vidas que no soñaban, que no es autobiográfica pero que sí tienen paralelismo con su vida, como ha reconocido la actriz.

"Me he sentido muy libre como autora", ha afirmado Zamora, acompañada por el coprotagonista, Juan Blanco. Una "historia de amor unilateral y frustrada", de un grupo de amigos que están perdidos, que se drogan "un poquito demasiado" y que tiene un tono muy particular, honesto y realista, en palabras de la creadora.

La protagonista es Dafne, que tiene un mal trabajo, un novio que la acaba de dejar y que se enamora de su compañero de piso, un asturiano desmotivado.

Con Madrid como un protagonista más de la serie, Abril Zamora ha buscado un tono auténtico y no de comedia romántica para esta serie, compuesta por capítulos de treinta minutos, y que es la única que tiene fecha concreta de estreno, el mismo día en que empieza a operar HBO Max en España y los países escandinavos, el 26 de octubre.

Una aventura salida del cómic, '¡García!'

Y aunque con toques de comedia, la serie más diferente de las presentadas este domingo es '¡García!', una adaptación de la novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos, publicada por Astiberri, que salta a la pequeña pantalla con Francisco Ortiz y Veki Velilla como protagonistas.

Con el punto de partida de un superhéroe creado en un laboratorio por los servicios de inteligencia de Franco en los años 50, criogenizado y que de repente aparece en la España actual, '¡García!' es una mezcla de géneros.

Una serie que habla de una España actual a borde del caos político desde la aventura, la acción, la comedia o el thriller, como ha resaltado su director, Eugenio Mira, que ha querido precisar que no es un parodia ni de los políticos, ni de los superhéroes ni de personajes de otras películas.

Emilio Gutiérrez Caba, Francisco Reyes, Daniel Freire, Nico Romero, Helio Pedregal, Mario Pardo, Miki Molina, Marina Gatell, Pepe Ocio y Silvia Abascal completan el reparto de la serie, que se estrenará en 2022.