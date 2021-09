'Madre Coraje': absoluta vigencia de Brecht

Escribió Bertolt Brecht que "todo lo referente al sentimiento debe ser exteriorizado, es decir, traducido en gesto. El actor debe lograr una visualización, una exteriorización de las emociones de su personaje. La emoción correspondiente debe surgir con claridad, debe emanciparse para ser tratada con grandeza. Especial elegancia, vigor y encanto en el gesto dan por resultado un efecto de distanciamiento". Viene la cita a cuento de la versión de ‘Madre Coraje’, que Atalaya ha presentado en el Teatro de las Esquinas, y las vueltas que se le da a la supuesta frialdad del 'distanciamiento brechtiano' y como este restaría relieve emocional a la obra. Pero el teatro de Brecht no resta nada ni niega las emociones, sino que las presenta con claridad y grandeza.

Buena muestra de ello es el sobresaliente trabajo que Ricardo Iniesta ha hecho al frente de la compañía sevillana. Hay en él un riguroso y concienzudo trabajo de adaptación que reduce el número de personajes, pero deja intacta la historia; una concepción del espacio escénico que busca la amplitud y en el que los elementos escenográficos -brillante la idea la de valla del fondo- participan directamente en la acción física de los actores y actrices; hay una concepción del personaje como soporte de la historia, que incide en la gestualidad, el desplazamiento y los agrupamientos; hay un enorme trabajo interpretativo -excelentes Carmen Gallardo y Lidia Maudit-, coral, incisivo y preciso.

'madre coraje' ***** Autor Bertold Brecht Compañía Atalaya Teatro Director e intérpretes Ricardo Iniesta (dir). Carmen Gallardo, Jerónimo Sanz, Raúl Vera y Silvia Garzón. Teatro de las Esquinas. Festival Rayuela. 17 de septiembre de 2021

‘Madre Coraje’ no desata un drama -ni lo pretende- sino que establece una corriente que una el escenario con la sala sin disociar el espíritu crítico de la emoción. La Coraje es una comerciante fuerte y astuta que va perdiendo a sus hijos en la guerra uno tras otro, y sin embargo sigue creyendo que puede sacar provecho de la contienda. No ha aprendido nada. Pero quien debe aprender no es ella, sino el público.