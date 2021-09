Buscando a Beatriz

Escribió Harold Bloom que «Aunque ‘Mucho ruido y pocas nueces’ no es una de las obras maestras cómicas de Shakespeare, sigue manteniendo una extraordinaria vitalidad en la representación.» Apunta también el crítico neoyorkino, que Beatriz, es uno de los personajes femeninos más logrados de toda a producción shakesperiana. Comparto las afirmaciones de Bloom, y por eso he buscado en ‘Mucho ruido about nothing’, la vitalidad escénica y a Beatriz, esa poderosa mujer que el bardo inglés colmó con su «ingeniosa exuberancia». En esa búsqueda, me he encontrado con algunas dudas. Alba Saura ha trasladado la acción a los años 30, a un club de jazz con música en directo, ha eliminado personajes y ha creado a Jive –cantante y animador del club– y a Úrsula –la propietaria–. Con más acento en lo escénico que en lo literario, su versión desarrolla un concepto de representación en el que caben muchas cosas. Tantas, y ese el problema, que por momentos parecen demasiadas.

El resultado es un espectáculo que se hace un poco largo. Sin duda, Alquibla Teatro ha querido trasladar a la escena la vitalidad del texto, pero no ha sido capaz de evitar cierta sensación de confusión. Si hay algo potente en ‘Mucho ruido y pocas nueces’, es el enfrentamiento entre Beatriz y Benedicto, la exquisitez con la que Shakespeare nos muestra lo que ellos apenas saben. Esa lucha de ingenios que en realidad esconde el deseo, queda perdida en medio de subtramas de un menor peso dramático. ‘Mucho ruido...’ es la pugna entre Beatriz y Benedicto, si esta se desdibuja el conjunto pierde fuerza e interés. Hay un exigente trabajo interpretativo, una acertada escenografía que facilita el juego escénico, un notable trabajo coreográfico y una muy lograda partitura que firma Álvaro Imperial. Al final, hubo muchos aplausos del público, pero yo no pude conectar con las propuestas.

LA FICHA

‘Mucho ruido about nothing’ **

Basada en ‘Mucho ruido y pocas nueces’, de William Shakespeare. Versión: Alba Saura. Compañía: Alquibla Teatro. Intérpretes: Coco Carmona, Lola Martínez, Cristina Aniorte, Pedro Santomera, Esperanza Clares, Nadia Clavel, Julio Navarro, Alberto García Tormo, Javier Mula. Músicos: Ángel Girón, Pepe Pérez, Álvaro Imperial, Antonio Peñalver, Alberto Garrido. Música original y dirección musical: Álvaro Imperial. Coreografía: Coco Carmona e Indira de Miguel. Escenografía, iluminación y dirección: Antonio Saura. Teatro de las Esquinas, Festival Rayuela 21.15 de septiembre de 2019.