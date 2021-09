El cantante jerezano Juan Peña, ingresado por covid: "Lo que estoy viviendo es un infierno por culpa del maldito bicho"

El cantante Juan Peña se encuentra ingresado en un hospital de Madrid tras contagiarse de Covid. "Lo que estoy viviendo es un infierno por culpa del maldito bicho", ha publicado junto a una foto en la que aparece con el oxígeno puesto. "La vacuna no había hecho aún reacción en mi cuerpo cuando me he contagiado y lo que he sentido es lo más parecido a un tractor gigante que te pasa por encima de tu cuerpo y tus pulmones varías veces intentando aplastarte. Un volcán de fuego dentro de tu ser que te recorre de arriba abajo y todo por el maldito virus", ha añadido el intérprete, que está casado con la periodista Sonia González, madre de su hijo Tristán.

"Como veréis no es mi mejor fotografía, ni la subo para dar lástima ni mucho menos para causar ningún tipo de pena o preocupación; lo hago para concienciar que por favor todos de una pu... vez nos vacunemos". Así comienza el impactante mensaje que Juan Peña

El artista de 41 años lleva días haciendo frente al virus y ha compartido su caso para recomendar a todos sus seguidores que se vacunen. "Si hubiese tenido las dos dosis de la vacuna puestas los síntomas no hubiesen sido ni la mitad de la mitad, pero sólo tenía una dosis porque aún me quedaban unos días para la segunda", ha lamentado. "No subo esta foto para dar lástima ni mucho menos para causar ningún tipo de pena o preocupación. Lo hago para concienciar y que todos de una vez nos vacunemos porque si no esta maldita lacra no va a acabar jamás".

"He sido precavido con mis PCR"

Mira que he sido precavido con mis PCR que me he hecho muchas para ir a cantar, mis test de antígenos, los de saliva, los del bastoncillo, análisis de todo tipo.... pero cuando menos te lo esperas y donde menos lo esperas te contagias y empiezas a vivir la peor de tus pesadillas", ha asegurado en su cuenta de Instagram.