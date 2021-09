Zinentiendo reivindica a los referentes de la lucha por la diversidad en Aragón

La Muestra Internacional de Cine LGTBIQ Zinentiendo rinde tributo a los referentes de la lucha por la diversidad en Aragón en su XVI edición, que arrancará el 16 de septiembre en Zaragoza bajo el lema 'Por lo que fuisteis, seremos'.

El evento, organizado por el colectivo Towanda con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, se desarrollará del 16 al 26 de septiembre en la capital aragonesa y, a continuación, viajará a Huesca (30 de septiembre y 1 de octubre), Teruel (21 al 23 de octubre), Jaca (22 de septiembre y 30 de octubre) y, por primera vez, a Monzón (7 y 8 de octubre).

El organizador del evento, Víctor Solano, ha reivindicado a estos referentes (Ánchel Conte, Conchi Arnal, Daniel Tello, Delia Maza, José Luis Berdusán, Luis Granell y Trini Falces), que en su momento sembraron una semilla cuyo fruto se ve ahora amenazado por el resurgir de los fascismos, los totalitarismos, la violencia LGTBIfóbica y el ataque a las identidades.

En ese sentido, ha alertado del auge de los delitos de odio, que han aumentado un 45 por ciento según datos de Interior, y ha asegurado que casos como el de Samuel Luiz en A Coruña son solo "la punta del iceberg".

Paradójicamente, los avances legales conseguidos no se traducen en una igualdad real, ha lamentado Solano, quien ha pedido a los partidos políticos que se involucren para frenar de raíz esos discursos LGTBIfóbicos o que rechacen la necesidad de las políticas específicas para ciertos colectivos.

Frente a ello, ha defendido el cine y la cultura como instrumentos de lucha política y ha considerado importante incorporar a ese acerbo la memoria de los referentes del movimiento LGTBIQ en Aragón.

En la inauguración de Zinentiendo, que tendrá lugar el 16 de septiembre a las 19.30 en el Plata, local vinculado a la historia LGTBIQ de Zaragoza, se proyectará 'Fernández Pratsch', un documental sobre Serafín, un español que durante el franquismo se exilió en Alemania y que, 60 años después, cuenta junto a su marido Michael sus recuerdos y sueños por cumplir.

En la misma sesión se estrenará el documental Transformando las miradas, de Dune Solanot y producido por Towanda, sobre los tres últimos años de Zinentiendo.

El domingo 19, se proyectará el documental 'La generación silenciosa', de Ferrán Navarro, en el que personas pertenecientes al colectivo de gente mayor LGTBIQ, conocido como "la generación del silencio", cuenta sus experiencias, preocupaciones actuales y perspectivas de futuro.

La mirada a la memoria se completa con un mapa colaborativo de espacios más relevantes de la historia LGTBIQ en la ciudad de Zaragoza, que se recorrerán el día 26 en una ruta en bicicleta.

Además, en la muestra se exhibirán 38 trabajos, entre largometrajes, documentales y cortometrajes, de los que tres son estrenos en España: las películas 'See you then' y "Swan song" y el documental "Transformando las miradas".

En colaboración con el Instituto Francés, y dentro del ciclo de cultura francesa 'Violà', se proyectará el documental 'Petite fille', premiado en la Berlinale y el Festival de Cine de Sevilla. Asimismo, a través del documental 'Tiempos de deseo', con la presencia de su directora, Raquel Marqués, se abordarán las maternidades lésbicas en la Casa de la Mujer.

También tendrán eco en las diferentes sesiones de Zinentiendo cuestiones como la transexualidad en adolescentes (a través del largo 'Valentina'), las orientaciones sexuales diversas en jóvenes ('Cocoon') o mayores ('Suk Suk' y 'La nave del olvido'), la situación de los hombres trans en la cárcel ('Homens invisìveis') o las personas LGTBIQ refugiadas 'No hard feelings').

La muestra culminará con el estreno en Zaragoza, en colaboración con el Teatro de la Estación, de la obra de Patricia Pardo 'Culo de kombate', que revisa los controles sobre los cuerpos femeninos con el fin de reivindicar la eliminación de los géneros y las categorías.

La entrada será libre hasta completar el aforo y, salvo en el Centro de Historias y la Casa de la Mujer, será necesario hacer una reserva previa.