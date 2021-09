Ramón y Cajal, Elvira de Hidalgo y un inédito de Costa, temas y personajes de la temporada literaria en Aragón

ZARAGOZA. Ya está aquí la nueva temporada literaria, con bastantes novedades y títulos que han llegado a las librerías (y a la Feria de Madrid). Y que llegarán.

SELLOS NACIONALES

Manuel Vilas recupera el pulso más novelesco con ‘Los besos’ (Planeta), la historia de Salvador y Montse que se zambullen en la experiencia de la pasión, de la convivencia y del erotismo, con los besos como fuerza simbólica y poética. Patricia Esteban estrenaba esta semana ‘Ni aquí ni en ningún otro lugar’ en Páginas de Espuma, con ilustraciones de Alejandra Acosta: un libro sobre los cuentos de hadas, el mal, lo oscuro, la literatura como diálogo con los antepasados y, a la par, de imaginación incontenible.

La zaragozana Sara Barquinero da el salto a Lumen con una novela, ‘Estaré sola y sin fiesta’ (Lumen), que mezcla el juego de espejos, el manuscrito de unas cartas y una indagación libresca; la autora, filósofa de formación de 27 años, ha comprometido ya una pentalogía; presenta el libro el 15 en el IAACC ‘Pablo Serrano’, en compañía de Aloma Rodríguez, que a su vez entrega en Milenio una colección de cuentos, ‘Siempre quiero ser lo que no soy’, que gira sobre la memoria, la maternidad, la amistad y algunos congresos literarios. Fernando Sanmartín acudió a la Feria de Madrid con un nuevo título: ‘Días en Nueva York y otras noches’ (Newcastle ediciones), que es un diario de sus viajes por distintos lugares: el Nueva York del título, Chicago, París, Lekeitio, Lovaina y, cómo no, Zaragoza. Sanmartín redacta con una prosa miniada, repleta de imágenes y sorpresas.

Fernando Sanmartín acudió a la Feria de Madrid con un nuevo título: ‘Días en Nueva York y otras noches’ (Newcastle ediciones), que es un diario de sus viajes por distintos lugares: el Nueva York del título, Chicago, París, Lekeitio, Lovaina y, cómo no, Zaragoza. Sanmartín redacta con una prosa miniada, repleta de imágenes y sorpresas

Daniel Gascón ofrece ya ‘El hipster muere’ (Literatura Random House), la segunda parte de la historia de Enrique Notivol, que, ahora, derrama humor sobre el coronavirus y las ayudas europeas y aborda el poder casi sobrenatural de algunas tías que adivinan las catástrofes o hablan en inglés como reacción a la vacuna. Por otra parte, José María Conget regresará a Pre-Textos con la novela ‘Cenas de amigos’ y algo después con un volumen de cuentos, ‘La verdad sobre el amor’, de título provisional.

Ferrer Lerín ofrecerá en octubre en Contrabando ‘Casos completos’, con antología y estudio de Antonio Viñuales. Y Juan Villalba publicará en Fórcola la biografía de ‘Elvira de Hidalgo’, tras varios años de estudio y rastreo en archivos, diarios y bibliotecas.

Elvira de Hidalgo en el Metropolitan de Nueva York en 1910. Archivo Heraldo.

ILUSTRADOS, SERIES

Daniel Nesquens y Elisa Arguilé publicarán la reedición de ‘Mi familia’ (Nórdica); Itziar y Jorge Miranda y Nacho Rubio editan en Edelvives la tercera y cuarta entrega de la serie Miranda y Tato, ‘¡Pa mí que va a nevar, bros!’ y ‘No pienso ir a un matasanos’, dos nuevas aventuras marcadas por el compromiso y la solidaridad. Alberto Gamón, por su parte, ilustrará para Nórdica ‘La vida de la ciencia y de la ciencia de la vida’ del científico José Manuel Sánchez Ron. David Lozano entregará a SM ‘El club Edison y las Olimpiadas Lentas’, segundo título de la serie ‘El Club Edison’.

APILA, COMUNITER, CONTRASEÑA

Las editoriales aragonesas también tendrán muchas novedades en todas las direcciones. En literatura infantil, Apila apuesta por tres títulos: ‘¿Pero qué le pasa a mi cafetera’ de Gabriel Frugone, que ganó el premio Apila Primera Impresión de 2020, marcado por un humor surrealista; ‘VACAciones’, las aventuras de una vaca viajera con texto de Gracia Iglesias e ilustraciones de Anna Laura Cantone, y ‘Una princesa en motocicleta’, con texto de la editora Raquel Garrido e ilustraciones de Héctor Borlasca.

Comuniter publica ‘Nunca fue fácil vivir aquí. Cantavieja en la Historia’ de Herminio Lafoz Rabaza, sobrino del pintor Benigno Rabaza, protagonista lateral de esta historia de ‘bienamada de Cabrera’. Contraseña es uno de los sellos aragoneses mejor colocados en el mercado. Los títulos de la temporada son: ‘Restauración’ de la autora mexicana Ana Barrera, con portada de Jesús Cisneros; ‘Violación (Una historia de amor)’ de la gran escritora norteamericana y candidata constante al Nobel Joyce Carol Oates, un texto breve que cuenta el drama que viven dos mujeres: una, objeto de una violación múltiple, y su hija. María Ángeles Naval prepara una antología de reseñas y artículos de Marta Sanz: ‘Enciclopedia secreta (Lecturas en el espejo feminista)’. Las dos cubiertas son de Elisa Arguilé.

Contraseña publicará ‘Violación (Una historia de amor)’ de la gran escritora norteamericana y candidata constante al Nobel Joyce Carol Oates, un texto breve que cuenta el drama que viven dos mujeres: una, objeto de una violación múltiple, y su hija

DOCE ROBLES, GP, IEA, IET

José María Mur, que fue presidente de las Cortes de Aragón, publica en el sello Doce Robles ‘Santiago Ramón y Cajal. Senador del Reino de España’, donde aborda la figura política del Nobel de Medicina y escritor. Santiago Morata, siguiendo el modelo de Edward Rutherford, biógrafo narrativo de London y Nueva York, cuenta la historia de Zaragoza en clave novelesca, con amor, aventura, humor y tragedia. Además, Chesús Yuste aborda una historia de intrigas palaciegas en la corte del rey Sancho Ramírez y Juan Gavasa prepara una narración sobre Antonio Beltrán ‘El Esquinazau’. A la vez, para 2022 se prepara un novedoso proyecto sobre el Real Zaragoza en su 90 aniversario.

Detalle de la portada de 'Zaragoza' de Santiago Morata. Archivo Heraldo.es

GP, tras la aparición en las tres lenguas de ‘Camino de sirga’ de Jesús Moncada, publicará tres cómics: ‘20 cajas’ de Iván Ara y Alberto Serena, que se enfrenta a la ruptura y al desamor, ‘Dragoncio’ y ‘13 grados, 13 millas. La tragedia del submarino C4’, creado en el astillero de Cartagena y partícipe en la Guerra Civil desde el bando republicano.

Hola Monstruo tiene dos novedades para octubre: ‘Grillo el violinista’, de Cristina Expósito y Montse Santamaría ‘Ávelin’ y ‘¿Dónde meto a mi hermana?’, con texto de Paula Beltrán, e ilustraciones de Vanesa Burillo y Miriam Martínez. El Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEA) colaborará en varias ediciones, entre ellas ‘La batalla de Belchite’ (Almena) de un especialista como Eladio Romero, acompañado aquí de Iván Romero Catalán, y con ‘Ceresuela, el pueblo que fue’ de Christian Laglera, que aparecerá en Pirineo.

El Instituto de Estudios Turolenses (IET), desde ‘Turia’, prepara un cartapacio central dedicado a Segundo de Chomón. Libros del Innombrable mantiene su línea con ‘Uno de los nuestros. Un siglo de poesía nórdica’, con edición de Francisco J. Uriz; ‘Teatro sagrado. El juego mágico de la memoria o el arte de percibir la teatralidad de la vida’, del escritor y actor aragonés Carlos Alcolea; ‘Memorias, apariencias y demasías’ de José Manuel Corredoira, y ‘Estancias y reencuentros’, la poesía de Francisco Torres Monreal, estudioso del teatro de Fernando Arrabal.

GATO NEGRO, MIRA, OLIFANTE, PRAMES

Los Libros del Gato Negro viene cargado de novedades. En narrativa, se inclina por ‘Los muertos que llevan los vivos’ de Ramón Acín; ‘El color de la tristeza es amarillo’ e ‘Inmortal’ de Jesús Santamaría. Ángela Labordeta recogerá sus artículos en ‘Donde no llegan los aviones’. En poesía, las novedades son: ‘El buen instante’ de Emilio Pedro Gómez; ‘A despecho del mundo’ de Daniel Izquierdo Clavero; ‘Paisaches’ de Ánchel Conte y ‘El mar ya no está en llamas’ de Bayron San. En colaboración con el Instituto de Estudios Turolenses, inicia una colección de antologías de poesía de Ildefonso-Manuel Gil, José Antonio Labordeta, Enrique Villagrasa y Joaquín Carbonell. Del Gato Negro también presentará el volumen ilustrado ‘Mis princesas de las bragas de fresa’ de Lucía Becana y Carlos Soler.

Mira parece recuperar toda la pujanza de antaño, si la hubiera perdido alguna vez, y ofrece varios títulos de ficción: ‘No creo que vuelva’ de Pedro J. Bosch; ‘El naufragio de tus ojos’ de Margarita Barbáchano, que gira en torno al arte y al cadáver de una artista que aparece en su taller; ‘Paraíso neuronal’ de José María de Teresa; ‘La casa y los ángeles’ de José María Gaspar, que sucede en el contexto de la guerra de Cuba, y ‘Nueve cuentos chinos y uno de Cortázar’ de Carlos Domènech Armadàs.

A todo ello se suman el poemario ‘La danza eterna de las musas’ de José María Serrano, un cómic de San Juan de la Peña, con guión de Pepe Serrano y las ilustraciones de David Guirao, y el ensayo ‘La mujer y los sueños en el romancero’ de Susana Díez de la Cortina, acerca de la mujer como transmisora de conocimientos. Olifante mantiene su abundancia de autores y de títulos. Publicará en los próximos meses ‘Estudio y publicación de artículos de Crítica de Arte de Ángel Guinda’, con introducción de Manuel M. Forega; ‘Amar mata’ de Teresa Ramón, y ofrecerá, ya en 2022, poemarios de María José Sáenz, Léon Deubel, el finado José Verón, Paz Guerrero, Eduardo Moga, Antonio Sagredo y la gran escritora portuguesa Lídia Jorge. Pirineum prepara un volumen colectivo sobre los paisajes del Altoaragón con autores como Eduardo Martínez de Pisón, Severino Pallaruelo y Julio Llamazares, entre otros.

La gran apuesta de Prames parece ‘Ordesa, naturaleza y cultura popular’ con texto de Luis Miguel Bajén y dibujos de Chema Agustín; ‘Emocionario de la ribera del Ebro’, poesía y prosa del paseo y la emoción; ‘Cocina del nuevo Aragón. Soberanía alimentaria y fusión’ es una monografía de Marian Rebolledo a partir de recetas preparadas por el cocinero Christian Yáñez.

PREGUNTA, PUZ, XORDICA

Pregunta mezcla todos los géneros: publicará ensayos de Sandra Santana, ‘La escritura por venir’; dos novelas, ‘Las batallas perdidas’ de Jaime Tomás, autor de Mequinenza afincado en Barcelona, y ‘La fugitiva’ de Clara Járboles, que había destacado en la literatura infantil y juvenil. Y la autobiografía ‘La vida al alcance de la mano’ de Álex Sánchez, el futbolista del Ejea, con prólogo de Ander Herrera.

Prensas Universitarias de Zaragoza distribuyen estos días un inédito de Joaquín Costa, ‘Nosce te ipsun. Una autobiografía íntima’, con edición de Juan Carlos Ara; traduce ‘El Risorgimento. Un viaje político y sentimental a la unidad de Italia’ de Ariana Arisi y ofrece ‘Manual de Arte precolombino’ de José Luis Pano, fruto de muchos años de estudios, y ‘Thanatia’, de los ingenieros Antonio Valero, Alicia Valero y Guiomar Calvo. Rolde prepara para su revista una monografía sobre Chesús Bernal.

Xordica, que trabaja ya en la versión al aragonés de ‘El infinito en un junco’, prepara la tercera edición de los cuentos ‘Todos los besos del mundo’ de Félix Romeo, la edición de ‘Obabakoak’ al aragonés y un nuevo volumen, para noviembre, de José Luis Melero: ‘Lecturas y pasiones’, que recoge sus artículos del suplemento ‘Artes & Letras’. Magdalena Lasala publicará el tomo dos de ‘Legados de Mujeres Aragonesas’ con el título de ‘Docentes y educadoras, moldeadores de sociedades’ con el Ayuntamiento de Zaragoza que alienta este curioso e interesante proyecto; este tomo tiene 280 páginas.

Julián Casanova recibe el premio de las Letras Aragonesas el lunes 13 a las 18.00. Guillermo Mestre.

ENTREGA DEL PREMIO DE LAS LETRAS ARAGONESAS A JULIÁN CASANOVA

Esta tarde, a las 18.00, en el museo Pablo Serrano, el historiador y catedrático de Historia Contemporánea recibe el Premio de las Letras Aragonesas de 2020. No es el primer creador de no ficción que logra el galardón: antes lo recibieron Eloy Fernández Clemente, José-Carlos Mainer Baqué y José Manuel Blecua. Francisco Carrasquer era poeta, aunque el grueso de su obra lo hizo como traductor y ensayista.

Casanova cuenta que en octubre sale una versión ampliada de ‘A Short History of the Spanish Civil War’ en Bloomsbury, que Crítica publicará en enero con el título de ‘España partida en dos. Breve historia de la guerra civil española’. «En inglés han salido varias ediciones, además de en turco y árabe y en Crítica está en la undécima. No sé si Crítica cambiará portada y edición, porque en inglés la cubierta, fotos y más cosas son nuevas –señala Casanova–. Además estoy muy centrado en la traducción de ‘Una violencia indómita’ en Princeton University Press».

Julián Casanova: «Se edita un librito, que he titulado ‘La historia y sus sentidos’ y que recoge 12 artículos/reportajes históricos publicados en ‘El País’ en los últimos 20 años. Imagino que lo entregarán a los medios de comunicación y a los asistentes y lo distribuirán después»

Como suele ser habitual, el Gobierno de Aragón ofrece, en edición no venal, con la entrega del premio, «un librito, que he titulado ‘La historia y sus sentidos’ y que recoge 12 artículos/reportajes históricos publicados en ‘El País’ en los últimos 20 años. Imagino que lo entregarán a los medios de comunicación y a los asistentes y lo distribuirán después», dice el autor. A. C.