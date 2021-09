Ashley Campbell: cuestión de genes

Normalmente, seguir los pasos profesionales paternos no garantiza el éxito en el mundo de la música, y a menudo es una pesada losa difícil de gestionar (que les pregunten a Sean Lennon o a Jakob Dylan). Ashley Campbell es hija de la leyenda del country Glen Campbell, y en su caso parece llevarlo bastante bien; a sus 34 años y con dos discos publicados, esta rubia de voz angelical todavía no ha alcanzado el rango de estrella, pero en su presentación ante el público zaragozano acreditó muy notables condiciones y genuino ADN para la música campestre americana.

Acompañada por dos músicos españoles -el guitarrista Germán Carrascosa y la violinista Claudia Osés-, Ashley repasó piezas de sus dos discos, 'The lonely one' y el reciente 'Something lovely', en los que combina sus raíces country-folk con destellos pop; una fórmula que podría conectarla con una Taylor Swift, aunque algunas voces la consideran más cercana a Dolly Parton, una de las divas indiscutibles del género, a quien rindió pleitesía con una excelente recreación de 'Jolene'.

Ashley Campbell **** Presentando su disco 'Something lovely' Músicos Ashley Campbell, voz, guitarra y banjo; Germán Carrascosas, guitarra y coros; Claudia Osés, violín. Domingo, 12 de septiembre. Rock & Blues Café. Lleno

Además de cantar y tocar la guitarra, la Campbell es una virtuosa del banjo, como demostró en una pieza instrumental de aromas bluegrass. También revisó éxitos de su padre como 'Highwayman' o 'Gentle on my mind', y se lució con espléndidas relecturas de Townes Van Zandt ('White freightliner blues' y 'Pancho and Lefty'), Willie Nelson ('Blue eyes crying in the rain') o Bob Dylan ('Don't think twice, is alright').

Pero entre sus composiciones propias también hay unas cuantas que indican su valía como autora: 'I wish I wanted to', 'Suitcase heart', la aún inédita 'I used to hate the rain', 'Looks like time' o la emotiva 'Remembering', en recuerdo de su padre, que falleció de Alzheimer en 2017. Vaya, que si al material genético que corre por sus venas añadimos que la señorita Campbell vive en Nashville, la Meca del country, no es de extrañar que la velada dominical resultara una delicia para los adeptos al género.