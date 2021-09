El dueño del queso Idiazábal de 9.400 euros: "A este paso no me dura ni media hora"

"¡A este paso no me dura ni media hora!", comenta con sorna Javier García, el director del hotel Cisne de Zaragoza, en referencia a su nueva propiedad: medio queso Idiazábal por el que ha pagado 9.400 euros en una subasta.

Aunque es de gran calidad, "no es que el queso valga eso", puntualiza. En realidad, la puja forma parte de una larga tradición en el País Vasco, de donde es natural García, si bien lleva muchos años residiendo en La Muela.

De hecho, es en esa zona donde García cree que se acabará degustando el queso, que ya está desde el miércoles en Zaragoza. Serán "amigos y clientes" quienes paladeen el manjar. Y, calcula, en pequeñas dosis, porque si no "no me dura ni un suspiro". "Es un queso que no se puede servir en raciones, será más que nada para degustar" puntualiza, resistiéndose a marcar un precio. "Eso no lo puedo decir, ya lo iremos viendo...". De momento, se dará cuenta de los dos quesos enteros, el medio, ganador de la subasta, se pondrá en exposición.

Junto con el medio queso que ganó, se ha traído otros dos ("también pagados") porque, como García subraya "es una subasta benéfica, en este caso iba para los mayores, de ahí que se alcancen esas cantidades".

El vasco residente en Aragón cuenta que es un deseo largamente acariciado por él porque es algo "que he visto en mi pueblo de toda la vida, y tengo 50 años".

El queso que ha viajado a Zaragoza, ganador del XLVIII Concurso de Queso de Ordizia, es obra de Eneko Goiburu,que pertenece a la tercera generación de una misma familia de artesanos que ya se habían impuesto en anteriores ediciones de este certamen.

García se ha impuso en la subasta a muy conocidos paisanos suyos, como como el chef Martín Berasategui y la cocinera Elena Arzak, además de al abogado, político y escritor vasco Patxi Zabaleta.