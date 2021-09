Antonio Perales, el coleccionista 'beatle' que vive en Azaila

Cordobés de nacimiento, criado en Pont de Suert, reubicado en Barcelona en la adolescencia y, desde hace 20 años, radicado en Aragón; ése es Antonio Perales. Un coleccionista vocacional, con destellos artísticos. Vive en la localidad zaragozana de Azaila con su pareja, con quien comparte nombre y vida, y tiene una ilusión; hacer una biblioteca del Coleccionista en el Bajo Martín. “Llegué aquí por casualidad, después de visitar a mi hermana melliza en Zaragoza; teníamos una gran conexión, hablo en pasado porque desgraciadamente ya falleció. En esa visita vimos que queríamos tenernos más cerca, y como Zaragoza me parecía muy caro, busqué opciones cerca y vi una casa aquí, con varios autobuses al día y apeadero del tren. Enseguida me gustó, pensé que podía echar raíces y así fue, la prueba es que sigo viviendo en Azaila”.

Todo abigarrado, pero ordenado

A veces, los conceptos antónimos son paradójicamente compatibles. Es el caso: pasear por la casa de Antonio puede ‘volarle’ la cabeza al más pintado, pero todo está en su sitio. Esa pasión por coleccionismo que exhibe sería un Diógenes de libro si no lo tuviese toda tan clasificado y ordenado. “A Barcelona llegué jovencito, mi madre trabajaba limpiando casas y cuando entraba temprano a alguna, pedía permiso para que la acompañáramos hasta la hora de entrar al colegio. La señora de la casa nos dejaban cuentos troquelados para leer, tebeos… poco a poco empecé a comprar los míos. Fue el inicio; de mayor decidí comprar cosas que nunca pude tener de niño. Realmente, lo primero que coleccioné fueron un programa de mano del cine de Pont de Suert”.

La huella de su pasión 'beatle' se aprecia por doquier. Laura Uranga

Antonio ha expuesto parte de su colección de carteles de cine en el reciente ‘Belchite de película’. Ahora, además de un proyecto bibliotecario en Azaila, también abrirá casa rural lo antes que pueda; los 74 años que figuran en su DNI no le frenan a la hora de acumular ilusiones. “Tengo muchas cosas para distraerme, por suerte, y quiero al pueblo que me ha acogido, consumo en la tienda local, me tomo el cortado en el bar… no me muevo mucho, porque sufro del corazón, pero me encanta”. Las colecciones se agolpan por doquier en las dependencias de su casa; tebeos, muñecos, sellos, maquetas, películas, abanicos ilustrados, caricaturas, 4.000 discos de copla… el anecdotario asociado a cada una también da para una enciclopedia vital. Antonio es todo un personaje, que no opaca a la persona.

The Beatles y las estrellas accesibles

Antonio hizo teatro amateur (se curró el método Stanislavski) y trabajó sobre todo de camarero, y también vivió un tiempo de su talento como dibujante, sobre todo en materia de retratos; también trabajó para Josep Soligó como cartelista de cine. Luego invertía los extras en sus pasiones coleccionistas, con un referente principal: The Beatles, aunque nunca ha ido a Liverpool. “He estado por toda España, pero al extranjero solamente he salido a Perpignan en los últimos años del franquismo -sonríe- y fue para ir al cine, como muchos españoles de la época”.

Antonio, paseando por el centro de Azaila. Laura Uranga

En su casa hay abundantes muestras de esa pasión ‘beatle’: discos, carteles, fotografías, platos pintados por él con los nombres de Paul, John, Ringo y George… de hecho, los ‘Fab Four’ figuran sutilmente en una de las fachadas de su casa. “Los oía en la radio, entre novelas y noticieros, y creo que fue ‘Twist &Shout’ la primera que me cautivó. En 1965 fui a verlos a su concierto de la Monumental de Barcelona, conservo la entrada: tenía yo 18 años. Y tengo una foto delante de ellos, tenía enchufe; en el Rincón del Artista junto a la plaza del Diamante, donde viví, conocí a muchas estrellas como Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Tom Jones… andaban por allá sin guardaespaldas, tan tranquilos; ahora sería impensable. Me quedo con esos recuerdos”.