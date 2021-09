Un soplo de aire blanco: una novela de Marta D. Riezu

Entra por los ojos. Cuántas veces hemos dicho eso. Acudir a una librería y que suceda justo eso es lo que puede pasarle al lector cuando se encuentre con este título tan preciso. ‘Agua y jabón’. Con este subtítulo, apuntes sobre elegancia involuntaria. Todo en negro sobre blanco. Papel encuadernado al viejo uso. Del que siempre hubo y habrá. Marta D. Riezu es su autora. Puede no conocérsela, no es lo básico. Sí, reconocer que es de esos libros que te sorprenden, que te obligan a detenerte y volver a leer esa idea que no tenías en mente o habías olvidado.

El libro que es de todo menos un adefesio, verdad inmortal, está dividido en tres partes y propina. ‘Temperamentos’ es la primera, donde se refresca o alimenta la mente del lector con personas, personajes, cualidades. Ese entrante del que nadie quiere prescindir, porque se tenga hambre o porque se quiere disfrutar de una comida. ‘Objetos’ es la segunda, ese plato que puede ser desde un minestrone a un plato de verduras en el que caben todo tipo de objetos o percepciones, como un cajón de sastre para ir picando lo que apetezca. ‘Geografías’ es la tercera. Podríamos llamarla el plato principal, o ese punto de la comida en donde se sabe si merecía la pena ese restaurante. En el libro se aprecia sin duda porque los lugares que le inspiran lo que escribe, están mirados con tacto y criterio. Porque si el lector ha estado en ellos, apreciará que la autora no solo ha palpado el lugar sino que lo ha absorbido, digerido y engalanado para que al leerlo, uno vuelva a ese espacio con una nueva mirada. Valor supremo del texto, dar una nueva lectura, premisa o luz a un lugar. ‘Suplemento de afinidades’ es la propina, el postre del libro, donde sin querer ser un diccionario de sus ideas, se convierte en un indicio de lo que puede llegar a percibir quien la lea. Esa otra vertiente de un personaje o esa idea que parecía que no lo era, pero resulta inmortal. No pretende este libro serlo, pero no hay duda de que refresca, que para el verano es buena elección y cumple con más que creces ese paradigma de que en la vida hay que ser agradable.

‘Agua y jabón’ es ese recuerdo de la infancia en blanco que ninguna tinta negra acaba de borrar de la memoria. Se basa en darnos pellizcos para que recordemos lo que ya sabíamos o no olvidemos lo que no conocíamos. Luego el café o la copa, cada uno con cualquier otro libro. Lo que es seguro es que este no deslucirá. En buena medida también por el trabajo exquisito de la editorial Terranova. Que aproveche.

LA FICHA

‘Agua y jabón’. Marta D. Riezu. Editorial Terranova. Barcelona, 2021. 240 páginas.