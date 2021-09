Carlos Segarra: "A los 4 años ya oía a los Beatles, los Sírex y los Shadows"

¿Se siente un privilegiado por vivir de la música desde hace 43 años?

Totalmente, es un pequeño gran milagro. Y hoy en día es todavía más milagro, tal y como están las cosas. Hay que ir en procesión a Fátima o a Lourdes y de rodillas.

En estas cuatro décadas ha tocado al frente de Los Rebeldes en muchísimas localidades aragonesas.

Hemos tocado muchas veces en Aragón, nos hemos pateado la Comunidad de arriba a abajo. Hicimos muchísimos conciertos para las despedidas de los quintos cuando el servicio militar era obligatorio: Binéfar, Fraga, Monzón... El objetivo era que los chavales recaudaran unas perras para ir a la mili. Nos recorrimos todo Aragón de esta forma. Se estableció una relación muy cercana con ellos porque en aquellos momentos tenían 18 o 19 años. Aquel buen recuerdo de Los Rebeldes les ha acompañado. Mi conexión con Aragón no acaba aquí, ya comenzó de niño. Mi madre tenía la casa de verano en Segur de Calafell y aquella era la playa de los maños.

Otra conexión aragonesa es Cuti Vericad, teclista de su banda.

Cuti está en Los Rebeldes porque es uno de los nuestros. Los Rebeldes somos como los piratas o los bucaneros, una reunión de hombres libres que nos gusta el rock’n’roll. Cuti es una persona muy brava y un grandísimo músico. Hace muchas cosas y todas las hace bien. Le pone ganas a todo lo que se propone y ahí está la prueba de su larga carrera con tantos discos y tantos conciertos. Es un orgullo que forme parte de nuestra banda.

¿Cómo y cuándo le inocularon el veneno del rock?

Me viene por vía familiar. Nací en 1961 en una familia de músicos, que tocaban jazz y blues y que tenían relación con artistas como Tete Montoliu, los Mustang o Joan Manuel Serrat. Tengo discos de mi abuelo cantando foxtrot. A los 4 años oía a los Beatles, a los Sírex, a los Shadows, a los Salvajes, a los Cheyenes, a los Pekenikes, a los Rolling Stones, a la Creedence, a B. B. King, a Chuck Berry... Para bien o para mal, esa es mi música de la infancia, mi banda sonora. Con esas influencias, la buena música ha marcado mi vida.

¿Es cierto que adquirió en una subasta un parche firmado del recientemente fallecido Charlie Watts, batería de los Rolling Stones?

Es totalmente cierto. Charlie Watts formaba parte de una asociación de defensa de los animales y cedió el parche de su batería autografiado para una subasta benéfica en la Feria del Disco de Barcelona. ¿Y quién pujó más? Pues el Segarra... Entre Carlos y Carlos andaba el juego... Todavía lo conservo.

¿Es muy mitómano?

Sí. No me gustan ni el fútbol, ni los toros, ni las motos. Mi locura y mis mitos son del rock’n’roll.

¿Cómo maneja que para otras personas usted sea un ídolo?

En el año 1991 nuestro mánager contrató a Chuck Berry. Yo estaba haciendo cola para que me hiciera un autógrafo, pese a que ya había actuado dos veces como telonero suyo. Me tocó por la espalda un chico que tenía detrás y me dijo:«¿Mientras llegamos a Chuck Berry me firmas un autógrafo, Carlos Segarra?». Esas cosas pasan.

¿Qué podemos esperar de su concierto en acústico de esta tarde en las Esquinas?

Acústico no quiere decir flojo. Normalmente, en el último bis suelo romper una cuerda de la guitarra porque salimos a tope, a darlo todo.