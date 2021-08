El primer batería de Oasis, hospitalizado tras sufrir un infarto 

El que fue el primer batería de Oasis y uno de sus fundadores, Tony McCarroll, fue hospitalizado en el Reino Unido el pasado jueves tras sufrir un infarto, según reveló el músico en sus redes sociales.

McCarroll, de 50 años, explicó en un mensaje en Twitter que tuvo que ingresar en el hospital después de sufrir un paro cardíaco el miércoles por la noche, un susto del que asegura que todavía no está "fuera de peligro".

El batería dedicó en su mensaje unas palabras de agradecimiento para el sistema sanitario público británico (NHS, por su siglas en inglés): "¡Somos más que afortunados de contar con este servicio! ¡¡Gracias!!", señaló el batería.

Centenares de seguidores reaccionaron a la noticia con deseos de una pronta recuperación, algunos compartiendo también historias personales relacionadas con el pasado de McCarroll en el grupo Oasis, uno de los principales artífices del brit-pop, con más de 70 millones de álbumes vendidos y un repertorio de éxitos como "Wonderwall" y "Don't look back in anger".

"Tengo 44 años y todavía me doy palmaditas en las rodillas con tus ritmos, y ahora mis cuatro hijos son iguales", dijo uno de sus fans en Twitter, mientras otro lo calificaba de "leyenda" y aseguraba que el disco "Definitely Maybe" (1994) no habría sido tan exitoso sin su trabajo.

En 1991, McCarroll formó Oasis, conocida originalmente como "Rain", junto con sus compañeros de colegio en Manchester: Liam Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs y Paul McGuigan.

A ellos se unió poco después el hermano de Liam, Noel Gallagher, que se convertiría en el compositor de la banda.

En agosto de 1994, McCarroll protagonizó el vídeo del single "Live Forever", uno de los himnos del pop británico, en el que era enterrado vivo por el resto de sus compañeros para luego resucitar.

Tras numerosas peleas entre los miembros de la banda, el batería fue despedido poco después del lanzamiento del disco y fue sustituido por el londinense Alan White.

En 2010, McCarroll publicó el libro "The Truth", en el que cuenta bajo su perspectiva cómo fue su paso por la banda y "cómo es en realidad" Noel Gallagher.