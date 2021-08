Montatore publica la biografía definitiva de Francisco Umbral en tebeo.

Apoyado por la Fundación Francisco Umbral, Lorenzo Montatore (Madrid, 1983) publica el próximo 2 de septiembre 'La mentira por delante', con Astiberri Ediciones, la biografía definitiva en cómic del genial escritor y columnista. Montatore, no obstante, prefiere hablar con EFE de "tebeo".

“A mí me sale mucho decir tebeo, pero cómic o historieta también me parecen bien”, señala el autor, que no se considera aficionado al género “ni devorador de tebeos”; lo que le motivó a dedicarse a ello “fueron las ganas de contar historias, y como dibujo, pues este medio me pareció perfecto”.

Aunque su obra parece decir lo contrario. Está presente en su trabajo la afamada escuela Bruguera, aquella donde publicaban históricos como Vázquez (Anacleto, agente secreto) Escobar (Zipi y Zape) o Ibáñez (Mortadelo y Filemón), que marcaron el humor y estilo en tiempos de posguerra. Así lo aprecian muchos de sus seguidores y críticos. Del mismo modo que algo de berlanguiano hay en su costumbrismo.

También atesora un gusto exquisito por autores de historieta, y enumera a “Max, Mattioli, Jim Woodring, Michael DeForge” entre sus favoritos.

Como describe en la introducción del tebeo que publica esta semana dedicado al escritor, ama “la anécdota, el chiste, la ocurrencia y la mentira bien contada”. De ahí su preferencia por acercarse a Umbral, el personaje sobre todo, y su obra.

“Desde ‘La muerte y Román Tesoro’ (Dehavilland Ediciones, 2016) en casi todos mis cómics hay guiños a Umbral, es por esto que era lógico que acabara haciendo algo con él. Pero la idea surgió de casualidad; estaba trabajando en otro tebeo, una falsa biografía, y me quedé atascado, bloqueado. Un día se lo estaba comentando a una amiga y le dije de broma: igual debería hacer algo con Umbral; ella me animó y al día siguiente empecé a trabajar en ello”, explica a EFE.

La Fundación Francisco Umbral apoyó el proyecto “facilitando el tema de los derechos, asesorando. Ayudaron bastante y estoy muy agradecido”, subraya Lorenzo. A ese relato biográfico del personaje, con abundantes anécdotas y citas, se suma su faceta poética, su favorita: “Como escritor me interesan su estilo, sus metáforas, tanto o más que su crónica”.

De hecho, la poesía y la música son una constante en su obra: “La poesía me interesa mucho, y cuando la leo siempre acabo escribiendo algo que luego utilizo en mis tebeos”.

A pesar del contenido fabulado -hay conversaciones inventadas entre Umbral y otros grandes de la literatura-, el acercamiento al personaje triunfa y es reconocible, tanto por el peculiar trazo caricaturesco de Montatore como por la descripción del Umbral que permanece en el recuerdo: tiene hueco el encontronazo televisivo del autor con Mercedes Milá.

Lola Flores, Sara Montiel, Valle Inclán, Gómez de la Serna, Sánchez Dragó… el desfile de celebridades apabulla y demuestra la habilidad del autor en el dibujo. Sin embargo, lo distingue de los encargos que viene realizando para publicaciones musicales. “La principal diferencia es que en mis historietas intento reducir todo lo que puedo a los mínimos elementos posibles, y en las ilustraciones me centro más en que el retrato sea acertado”. Es el caso de la revista Rockdelux, que contactó con él a raíz de su fanzine ‘Playlist’, “lo cual me dio mucha alegría porque sigo la revista desde los 16 años”, remacha.

Con ‘Playlist’, ‘Arrullo de amor’ o ‘Fabrizio en el inframundo’ escogió la autoedición, método que le funciona, que alterna con la publicación a través de editorial, y que promociona desde su web montatore.squarespace.com

“Apunto todas las ideas que se me ocurren para luego convertirlas en historias. Hay veces que esas ideas no me exigen mucha extensión y decido autoeditarlas, pero en otras ocasiones utilizo descartes de historias largas que al final no me convencen y les doy nueva vida en formato mas corto, como uno de mis últimos fanzines 'Me viene persiguiendo', que en principio iba a ser una historia larga”, detalla.

A propósito de ficciones, Montatore no es su apellido real sino que lo tomó de "unos cómics italianos viejos” que encontró con unos amigos en un mercadillo. “Al principio empezó como broma, pero luego me gustó cómo sonaba”.