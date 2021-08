Ros Beret, un partisano del teatro popular y un eterno comediante de la legua

Solemos pensar en ficción cuando hablamos de narrativa, pero como ocurriera en 2019 con ‘El infinito en un junco’ de Irene Vallejo, este año la no ficción está regalándome los mejores momentos de lectura. Además de títulos de años anteriores —a cuya lectura me he entregado con retraso—, he llegado a tiempo de leer ‘Tras Albert Cossery, príncipe de la pereza’ (Prames), de José Luis Galar y ‘Bululú’, de Ros Beret, del que vengo a darles noticia.

Nos cuenta Beret que, en ‘El viaje entretenido’, de Agustín de Rojas, se refieren los diferentes tipos de cómicos ambulantes que en su día existieran, a saber: bululú, ñaque, gangarilla, cambaleo, garnacha, bojiganga, farándula y compañía, siendo el bululú el más mísero de todos ellos. Este texto —editado por Ánimas del Huerva— es un relato biográfico armado con toda naturalidad y un gran sentido del relato, transitando con franca coherencia a la hora misma de narrar desde la voz de Ros Beret o de su ‘alter ego’: el bululú.

Por momentos nos parece encontrarnos ante una guía de viajes fuera de ruta, un libro de texto para el doctorando en bohemia, un tratado de des-economía, una guía para el emprendimiento y la planificación de un modelo de negocio de poco provecho, una autobiografía ética, un prontuario de recursos para la supervivencia, un mapa afectivo de los pueblos de Aragón y del norte de España, un bestiario de libertades, una guía de acampada por el Pirineo o un relato mitológico de los doce trabajos del último bululú.

Pero también es una ‘Anábasis’ [La ‘Expedición de los diez mil’ de Jenofonte] sin guerras y sin ejércitos, una taxonomía de la generosidad y el carácter a lo largo y ancho de nuestra geografía, es una crónica de lo que implica realizar una obra de teatro de un género que no es teatro callejero ni es monólogo para un solo actor y en un rincón bien elegido de un pueblo, es un manual de bricolaje para construirse un optimismo o, al menos, para armar la socarronería que permita navegar nuestros peores momentos, y en suma, es un relato de cómo hacer las cosas, pero no por obligación ni por necesidad o comercio, sino por el placer y por el hecho mismo de forjarlas completando un plan, un proyecto, tal y como se había ideado y bajo el prisma de esa estética, sin que nos importen otras trivialidades.

Como el bululú, el libro está fuera de casi todas las rutas habituales, así que tendrán que emprender una pequeña búsqueda, si acaso pretenden conocer las aventuras y tribulaciones de quien se declara “un funambulista de lo incierto, un partisano del teatro popular, un vagabundo de las estrellas”.

Ros Beret, encomendado a Miguel de Cervantes, Ítalo Calvino y Robert Louis Stevenson como sus santos de cabecera y “desde este descampado de las afueras de la literatura”, nos entrega sus andanzas como cómico de la legua y lo hace con notable solvencia narrativa y una toque de retranca somarda, de natural chacota que, estoy convencido, traerá muy buenos ratos de lectura a aquellos que quieran asomarse a los lances sin truca de su ‘Gira de la miseria’. Como el bululú, el libro está fuera de casi todas las rutas habituales, así que tendrán que emprender una pequeña búsqueda, si acaso pretenden conocer las aventuras y tribulaciones de quien se declara “un funambulista de lo incierto, un partisano del teatro popular, un vagabundo de las estrellas”. Suerte y que lo disfruten.

LA FICHA

'Bululú'. Ros Beret. Ánimas del Huerva. 2021.

