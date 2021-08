Muere Charlie Watts, batería de los Rolling Stones

Charlie Watts, batería de la banda británica Rolling Stones, ha muerto a los 80 años, informó este martes Bernard Doherty, publicista del músico.

El legendario miembro de los 'Stones' se había sometido recientemente a una operación, lo que forzó su retirada de la próxima gira planeada por el grupo en EE.UU.

"Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts. Falleció tranquilamente en un hospital de Londres hoy, rodeado de su familia", según la nota, recogida por la BBC.

El grupo lamenta la pérdida de un "amado esposo, padre y abuelo" y "uno de los más grandes bateristas de su generación, y solicitamos amablemente que se respete la privacidad de su familia, miembros de la banda y amigos cercanos en este momento difícil".

La noticia llega semanas después del anunció de que Watts se perdería las fechas de la gira estadounidense de la banda para recuperarse de un procedimiento médico no especificado. Watts fue tratado previamente por cáncer de garganta en 2004. El batería comunicó : “Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero hoy he aceptado, siguiendo el consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo. Después de todo el sufrimiento de los fans causado por la covid, realmente no quiero que los muchos fans de los Rolling Stones que han estado reservando entradas para este tour se sientan decepcionados por otro aplazamiento o cancelación. Por lo tanto, le he pedido a mi gran amigo Steve Jordan que me sustituya”.

Watts, era miembro de los Stones desde enero de 1963, cuando se unió a Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones en su incipiente grupo.

(Ampliaremos información)