Se busca su Espacio y no se encuentra

En ‘Goya busca su Espacio’ (5-11-2003) vuelvo al asunto del Espacio Goya, para el que se propone como sede el palacio de Fuenclara. «Lo importante es decidir qué se quiere hacer con el Espacio, cuál debe ser su sentido, su objetivo, su función. Porque no se trata sólo de hacer un museo, de hacer un escaparate de nuestros goyas, que eso ya existe y no sirve para lo que se debe pretender. El Espacio debe ser algo más que un museo, o algo menos, no queramos despreciar a nada ni a nadie. El Espacio debe ser algo distinto, un foco de goyeidad (aunque suena raro), de imaginación, de cultura». Me puse trascendente: «Zaragoza tiene una deuda sustancial con Goya, con lo que representa para la humanidad su arte. Y hay que pagarla, ya, y tenemos que hacerlo nosotros. Pero, además, estamos seguros, los frutos de ese acto de justicia le serán devueltos a la ciudad al ciento por uno. Y de muchas maneras, no sólo económicas, no sólo turísticas, no sólo culturales. Se le devolverá en prestigio, en calidad, en modernidad, en cosmopolitismo, en acicate de futuro, en alegría. Si se sabe hacer bien, claro, si se hace un Espacio abierto al mensaje universal del propio arte del pintor, a la sintonía espiritual, libre y creadora de su arte. Que hereda muchos otros, que asume los venideros. Un Espacio para la nueva Zaragoza que queremos». E insistí en ‘Los Espacios de Goya’ (6-11-2003), en ‘Goyerías’ (7-11-2003) y en ‘Goyescas’ (11-11-2003).

En ‘El nieto de Goya o el quinto perro’ (30-11-2003) escribo: «Saura era el padre, Goya el abuelo. Al abuelo dedicó el nieto Mira su última obra, ese perro que asoma el hocico como en un acto último de curiosidad –agónica, unamunianamente agónica– ante la vida, ante la vida que se escapa, pero de la que aún se puede aprender. Ese perro era Goya –otro más de sus autorretratos–, y la calavera de ese perro se toca de sombrero goyesco en el autorretrato del nieto».

De ‘Chistera goyesca’ (4-2-2004): «Esto del Espacio Goya es como el conejo del mago. Un día le salta de las manos al delegado del Gobierno, que propone como sede el palacio Fuenclara, y otro sale de chistera menos identificada que apuesta por construirlo en la Artes y Oficios. Y con Moneo como maestro de la gala. Confieso que estoy algo confundido porque me gustaría que un tema tan serio encontrase un camino expedito, que se nos dijera que Gobierno aragonés y Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, cogen el toro por los cuernos, o el conejo por las patas, y que asumen el proyecto y lo ponen en marcha, contando con todas las instituciones que puedan aportar algo al asunto. Las posibles sedes también han ido surgiendo y sumergiéndose: el Dispensario de Ibercaja (con proyecto de Basilio Tobías), el palacio de Huarte (con su archivo provincial, que se quiso desalojar a toque de corneta), el propio Museo de Zaragoza (en su extensión de La Caridad), el Fuenclara... Y por proponerse, el Paraninfo, la Capitanía General, un edificio de nueva planta... La chistera goyesca vuelve a funcionar y sacamos un nuevo conejo».

De ‘Goya y Bélmez’ (11-3-2004): «Hace unos años trabé contacto con Juan Ignacio de Vega, un goyista interesado en descubrir firmas y enigmáticos rastros en las obras del pintor. Bajo el poderoso influjo de los rayos X o de los ultravioletas, una serie de entusiastas, con él a la cabeza, empezó a descubrir que por debajo de las pinceladas de Goya existía todo un cosmos de signos, avisos y mensajes dirigidos no se sabe muy bien a quién, tal vez al futuro, a la eternidad de su genio.

Yo siempre había puesto en duda la realidad de tales descubrimientos, aunque alguna vez la rotundidad de lo revelado tras el paso de la lámpara espectral era espectacular. Porque me decía que cómo se iba a entretener don Francisco, con lo ocupado que andaba entre encargos, embarazos, toros y majas, en esos jueguecitos. Que cuando uno quiere buscarle tres pies al gato, los encuentra.

Y de pronto, va el propio Museo del Prado y dice que bajo la falda de la condesa de Chinchón se ocultan dos rostros, y además de gente bien conocida: Godoy y el marqués de Villafranca. Es que el bueno de Goya parece ser que cuando le venía en gana se ponía a pintar en el primer lienzo que tenía a mano. Aunque también podríamos pensar, siguiendo la línea de los buscadores de jeroglíficos y enigmas, que todo tiene su intención, y que a lo mejor esas caras allí puestas, y otras que quizá no han salido, tienen un sentido que se nos escapa. La verdad es que se me hace muy poco probable que la angelical condesita fuera, por ejemplo, una liviana, capaz de meter bajo sus faldas a alguien más que a su marido, y que eso es lo que don Francisco hubiera querido significar de manera subrepticia. Pero dejemos que sean los hermeneutas de lo insólito o los parasicólogos del goyismo los que interpreten esas apariciones, que pueden dar tanto juego, si nos empeñamos, como las famosísimas caras de Bélmez».

Vuelvo a insistir en mi tema favorito: ‘El Espacio Goya, otra vez’ (22-11-2004) y ‘Goya nos apoya’ (16-2-2005). En ‘Goya revisitado’ (17-3-2005) me refiero a la aparición del ‘Goya’ del crítico australiano Robert Hughes, al que doy las gracias por traer sensatez al desquiciado estado de cosas goyesco que padecemos. Sensatez y gracia, porque eso de ver parecido entre la maja de Goya y Cher es, además de cierto, gracioso. «En una cosa no estoy de acuerdo con Hughes, aunque la referencia periodística quizá es equívoca, o no la he interpretado bien. Dice que “el perro filósofo de Goya está tan lejos de su dueño como nosotros de Dios”. Yo creo que ese “perro filósofo”, que asoma su morro en una tierra yerma, es el propio Goya que, en esta última época de su vida, solo y sordo, ve el mundo lleno de desolación».

En ‘Vinieron los expertos’ (22-5-2005) ironizo sobre los tales, que vienen a decir lo que ya se ha dicho, y prosigo con ‘Wittgenstein y Goya’ (12-7-2005).