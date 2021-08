«En Tarazona hacemos el festival más importante de la comedia en España»

ZARAGOZA. «Queríamos devolver la gente a las salas de cine y lo hemos logrado en este tiempo de pandemia, con dificultades y manteniendo todos los protocolos de seguridad. Y no solo eso, hemos logrado llenar el teatro y ofrecer una buena programación, con cinco estrenos absolutos de largometrajes y 45 cortos muy interesantes», explica Raúl García Medrano, director del Festival de la Comedia de Tarazona y el Moncayo, que celebra su XVIII edición y entrega hoy, en la gala de clausura, a partir de las 19.00, en el Teatro Bellas Artes, tres premios a Antonio Resines, Eva Ugarte y Laura Gómez–Lacueva. La pasada semana, en el arranque de este festival de las risas, el primer galardonado fue Jesús Vidal, que logró el Goya por su presencia en ‘Campeones’ de Fesser.

«Estamos contentos. El festival deja su huella en Tarazona, en el público de todas las edades, desde los 15 a los 65 años, y vemos algo que nos emociona y nos conmueve: intentamos tratar a la gente que viene de fuera con mucho cariño y se muestra sorprendida del nivel del certamen. Son nuestros invitados –actores, cineastas, técnicos, quienes imparten un taller o realizan cualquier otra actividad– y los embajadores de Tarazona. Tratamos bien a la gente y nos sentimos bien tratados luego», insiste Raúl García Medrano.

Tras dieciocho años de festival, en honor del humorista, actor de teatro y de cine, Paco Martínez Soria, ya se percibe su rastro y su impacto. ¿Por qué sigue siendo la comedia el hermano pobre del cine, que apenas opta a galardones? «No es una pregunta retórica. Eso es así y es algo incomprensible. Y contra eso nos levantamos nosotros. Por el nivel de risas, ya se sabe qué sucede en una sala con una comedia. Muchos profesionales recuerdan que es el género más difícil. Es muy exigente. Y repito que nosotros trabajamos desde hace casi dos décadas por su dignidad», observa Raúl García Medrano y añade algo más: «El Festival de Comedia de Tarazona y el Moncayo, Paco Martínez Soria, es el más importante de España en su género. La comedia es un género mayor».

Tres talentos de la comedia

En la edición de este año, como se anticipaba algo más arriba, se entregan los galardones a tres cómicos muy conocidos y admirados: Antonio Resines recibirá el Premio Tarazona y el Moncayo; Eva Ugarte, el Premio Talento Revelación, y la aragonesa Laura Gómez Lacueva, el Premio Talento Aragonés.

«Estamos muy contentos. Creo que hemos acertado de pleno. Es emocionante ver cómo ha recibido el premio Antonio Resines, memoria viva y joven del cine español; nos ha hecho un hueco y aquí estará. Eva Ugarte vive un momento maravilloso, y es muy bonito para nosotros su evolución porque lleva más de diez ediciones viniendo al festival. Este será su gran año», explica.

García Medrano tiene palabras para todos:«La expectación es máxima para la gala, que conducirá Luis Larrodera. Sacamos el miércoles las entradas y en nueve minutos ya estaban adjudicadas. En el caso de Laura, hemos recibido un montón de peticiones de amigos suyos que quieren estar. Habrá lleno absoluto. Laura es una gran actriz, una gran cómica. Es admirable».

Laura Gómez-Lacueva atraviesa un gran momento. Tras coprotagonizar ‘Historias lamentables’ de Javier Fesser, participa en la serie ‘El pueblo’.

«El Moncayo para mí es ese monte cercano que había que ascender. Tarazona me inspira cine y si lo imagino pienso en Paco Martínez Soria y en Raquel Meller. Además, soy Bruja de Honor de Trasmoz, así que aquí también me siento en mi tierra. Yo trabajo mucho en la comedia y en el humor y Paco Martínez Soria es un gran referente. Como actriz aragonesa no debo perderlo nunca de vista, tanto si me alejo de él como si me acerco a él», dice la actriz de ‘Oregón Televisión’, que es capaz de hacer cualquier papel, pero en los humorísticos se siente especialmente a gusto.

«El humor para mí es una forma de embellecer la vida. Con una buena dosis de humor todo se ve mejor. Me gusta mucho hacer feliz a la gente que tengo alrededor y el humor es un gran instrumento para eso», dice la actriz Laura Gómez-Lacueva. Si el humor es un rasgo de personalidad, los premios dan seguridad: «Siempre me sorprenden, me dan un subidón de alegría y de energía. Son como un cálido abrazo a la actriz que soy y me reafirman en los caminos profesionales que tomo», señala.

A las 23.00 tendrá lugar el concierto de clausura en el patio del palacio de Eguarás con Also Starring. Una banda de rock con aroma de los ochenta. «Es el grupo del actor Manolo Solo, uno de los grandes secundarios del cine español. Estrenará pronto la nueva película de Fernando León de Aranoa, en la que trabaja con Javier Bardem», concluye García Medrano.