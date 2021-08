Antonio Resines, "emocionado y encantado" de recibir el Premio Tarazona del festival

Un año más, el telón del Teatro de Bellas Artes se bajó este sábado para despedir una nueva edición del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo Paco Martínez Soria. A lo largo de ocho días, actores, directores y guionistas que optaban a los galardones de esta edición han desfilado por la ciudad del Queiles.

Una edición que ha llegado a su mayoría de edad, con 18 ediciones, recibiendo 45 trabajos en el Certamen Nacional de Cortometrajes y con siete títulos a competición en el de Largometrajes y que contó nuevamente con una gran asistencia del público, que acogió con interés todos los trabajos presentados.

Durante la gala de clausura, presentada por el habitual conductor del festival, Luis Larrodera, se entregaron los premios a los ganadores de los certámenes de cortos y largometrajes y cortometrajes, así como las distinciones en todas las categorías y el resto de reconocimientos a los homenajeados de este año.

El Premio Talento Revelación le fue entregado a Eva Ugarte, que es amiga del festival desde hace más de una década. "Recibir este premio me llena de profunda alegría porque llevo más de 10 años conociendo este festival. Ha sido el nido de grandes amistades y proyectos y Raúl García siempre me ha apoyado y me ha querido mucho, me ha cuidado. Y que me den el premio este año que estoy trabajando mucho, significa que las cosas van bien, que van por buen camino", señaló la homenajeada.

El Premio Talento Aragonés lo recibió Laura Gómez-Lacueva, una actriz aragonesa de dilatada carrera capaz de meterse en la piel de cualquier personaje, ya sea cómico o dramático. "Recibir este premio me parece un privilegio siendo el festival que es, tan importante. Y ser aragonesa también es para mí un privilegio, así que se junta la alegría del premio con la alegría de la tierra", proclamó la actriz. En los últimos años su talento ha rebasado la frontera aragonesa y se está convirtiendo en una cara habitual de la ficción nacional.

El veterano actor Antonio Resines recibió el Premio Tarazona y el Moncayo. "Estoy encantado y emocionado. Me alegra mucho que el Festival de Tarazona me dé este premio", aseguró el actor. Resines ha sido y es una seña de calidad del cine de comedia español. Desde los 80 ha participado en numerosas cintas en las que su aparición siempre ha sido sinónimo de éxito. Además, este año el festival rindió homenaje durante su gala inaugural a Jesús Vidal con el Premio Talento de Comedia.

Siete películas, que se fueron proyectando a lo largo del festival, competían por llevarse el único galardón de esta categoría: el Premio del Público. En este caso, el largometraje ‘El Cover’, de Secun de la Rosa, fue el galardonado. El público también eligió, entre los 45 proyectados, el cortometraje de comedia que más le ha gustado. Un galardón que lleva el nombre de Jaime Fontán, el que fuera jefe de producción de Aragón TV, y que cada año entregaba en su representación. ‘Hold for applause’, de Gerald B. Fillmore, fue el elegido.

Los distintos ganadores del Certamen Nacional de Cortos fueron subiendo uno tras otro para recoger sus galardones. ‘Purasangre’, de César Tormo, se alzó como Mejor Cortometraje. Este galardón le permitirá ser candidato a los Premios Goya 2021.

El premio a Mejor Música Original fue para Joseba Beristain, por ‘Loop’; Susana Montesino obtuvo el de la Mejor Dirección Artística por ‘Volvemos en 5 minutos’; el galardón a Mejor Montaje se lo llevó Iñaki Reyna por ‘Pleasewait’. El de la Mejor Dirección de Fotografía la consiguió Marino Pardo por el corto ‘Survivers’.

Gerald B. Fillmore fue reconocido con otros dos galardones, al Mejor Guión y Mejor Actor, por ‘Hold for applause’, mientras que el premio a la Mejor Dirección fue para Santiago Requejo por ‘Votamos’. La veterana Carmen Machi consiguió el reconocimiento a la Mejor Actriz, por su trabajo en ‘Mindanao’.