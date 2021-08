Birramisú, la alternativa cervecera al popular postre de café y mascarpone

La receta del popular tiramisú admite variantes a partir de los ingredientes básicos, ya que no hay una única forma de elaborarla. Las partes sólida y seca pueden ser galletas o bizcochos; a los huevos suele añadirse nata montada, y lo habitual es utilizar mascarpone, pero también se puede transformar en una crema cualquier queso fresco que no tenga un sabor muy marcado. En cuanto al café, admite añadidos como ron, amaretto y otros licores cuya función es aromatizar el postre.

Lo que no es tan habitual es sustituir directamente el café por un producto alternativo. Y eso, precisamente, es lo que ha hecho Iván Anguita, cocinero de la cervecería Beer Corner (c/ del Heroísmo, 2. 605 846 661). “No soy muy de dulce –confiesa–, pero el tiramisú me gusta porque no empalaga demasiado”.

A Iván le apetecía tener un postre en la carta y pensó en esta popular elaboración. “Por las características del local me planteé recurrir a la cerveza negra sustituyendo al café, ya que tiene unos toques torrefactos interesantes”, recuerda.

Dicho y hecho. La prueba la hizo con varios miembros de un club cervecero. “Nos juntamos de vez en cuando para catar cosas especiales y ahí lo incluí”, reconoce, al tiempo que confirma que fue “todo un éxito”. “Tienes que ponerlo en la carta para que lo podamos pedir todos los días”. Fue la respuesta que obtuvo. El nombre también quedó claro: se llamaría birramisú.

Las galletas o bizcochos de esta receta se empapan con cerveza negra. A. T.

Iván comenta que para su elaboración emplea la cerveza negra que tiene pinchada de grifo, habitualmente un tipo ale ´Imperial Stout` o ´Porter`. “Lo importante es que no tenga excesivos añadidos –asegura–, y que se expresen bien las notas torrefactas, a café y a cacao, que al final son las que se buscan al probar un tiramisú”.

La ración individual de birramisú (3 euros) se sirve en una tarrina para facilitar que la clientela se la lleve a casa. “La verdad es que gusta bastante –concluye su autor–, para muchas personas es el colofón perfecto después de una tarde cervecera”.

Iván no tiene inconveniente en compartir su receta, así que ahí va el paso a paso para su elaboración:

Receta de Birramisú

Ingredientes (6 personas):

-100 gramos de azúcar, 500 gramos de queso mascarpone, 4 yemas de huevo, 2 claras de huevo, un paquete de galletas tostadas (20-30 unidades), cerveza negra estilo ´Stout` y cacao en polvo.

Elaboración:

- En un recipiente hondo, poner los 100 gramos de azúcar y añadir las 4 yemas de huevo. Con la ayuda de una varilla, remover hasta conseguir una masa uniforme y sin grumos. La masa quedará con un color amarillo pálido.

- A continuación, incorporar los 500 gramos de mascarpone y mezclar todo bien (al principio nos podemos ayudar de una cuchara de madera y después volvemos a la varilla) hasta dejarlo sin grumos.

- Montar las dos claras a punto de nieve y añadir a la masa. Volver a remover bien hasta integrar toda la clara en la masa.

- Seguidamente, mojar las galletas en la cerveza y ponerlas en la base de un molde cuadrado o rectangular. Cubrir las galletas empapadas con una capa de masa y extender uniformemente (aproximadamente la mitad de la masa que tenemos preparada).

- Repetir este proceso. Poner otra capa de galleta mojada en cerveza sobre la masa, volver a cubrir con el resto y extender como en el primer piso.

- Por último, espolvorear un poco de cacao por encima hasta cubrir toda la superficie. Meter en el frigorífico durante 3-4 horas y ya tendremos el birramisú listo para disfrutar.