Edu Galán: "El límite del humor está en el contexto y en el Código Penal"

Eduardo Galán (Oviedo, 1980) es Edu Galán para los amigos y los enemigos, un tipo todoterreno que se dedica a la cosa de comunicar desde la sátira y que, al margen de sus críticas ácidas y de ese tono a veces irritado que exhibe en sus espectáculos o en redes sociales, lo único que tiene de extremo es que es extremadamente amable. Eso sí, empieza la entrevista con una advertencia: «Ojo que yo no soy humorista».

-¿Y eso?

-Les tengo demasiado respeto a los humoristas. Sé lo complicado que es ser un cómico, por eso digo que no lo soy. Otra cosa es que no me guste tomarme las cosas muy en serio. Y la realidad tampoco es que lo permita mucho.

-¿Está la cosa para pocas bromas últimamente?

-Hay más humor que nunca, se generan millones de memes, de vídeos, de 'tiktoks'... eso produce mucho humor blanco, pero también humor pensado para determinados públicos concretos que, cuando llega a otros públicos, ofende y, entonces, se penaliza. Pero esa es la cruz de las redes sociales.

-Defiende usted, lo hace siempre que puede y especialmente en su reciente libro, 'El síndrome Woody Allen', que las palabras nunca son violentas.

-¡Nunca! Las palabras no son nada sin el contexto. Mira, por ejemplo, la palabra 'maricón', puede usarse entre dos amigos de forma cariñosa y puede llegar a ser terrorífica. El problema es que ahora tendemos a eliminar el contexto.

-¿Dónde está el famoso límite del humor? ¿Existe esa frontera?

-Pues le pasa lo mismo que a las palabras, está en el contexto. No tendría mucho sentido que en el funeral de mi abuelo le hiciera un chiste sobre él a mi abuela, pero seguro que en otro contexto sí. Y luego hay otro límite clarísimo: el Código Penal, ese lo deja todo bien claro.

-Dice usted que últimamente las opiniones se confunden con la turba.

-Se ve en el feminismo con la ley trans, por ejemplo, con la ministra de Igualdad enfrentando a mujeres, o dentro de la derecha, que o es 'derechita cobarde' o 'derechita fuerte'. El diálogo y las ideas se sitúan en un campo minado.

-¿El sentimiento, o el sentimentalismo, más bien, ha ganado a la razón?

-Sin duda, y ese es un grandísimo problema. Frente a la razón, tenemos el enfrentamiento constante, la polarización y, francamente, lo que más me preocupa es que eso, que nace en las redes sociales, se está trasladando a las relaciones personales. No hay más que ver qué pasa en Cataluña, con familias que no se hablan.

-¿Quién tiene la culpa?

-Pues voy a decirlo clarísimamente y para que se me entienda: cuatro cerdos en Silicon Valley. Ellos se dedican a enfrentarnos, a polarizarlo todo, con el único fin de ganar pasta. No hay ejemplar humano más tonto ni más dañino que el milmillonario.

-Se reivindica usted como persona de izquierdas, pero se despacha a gusto: «Bildu se parece mucho a Vox», «hay una parte de Podemos que es antiilustrada y antirracional...»

-Porque es así, y pongo los ejemplos que hagan falta. La izquierda que yo considero respetable es internacionalista y cree en la justicia social. ¿Ya me contarán que hay de eso en la CUP, por ejemplo? ¿Otro ejemplo? Creo firmemente en la reinserción, en que todos tenemos derecho a ella, pero recibir a terroristas entre aplausos es una inmoralidad intolerable y una forma de edulcorar la historia que da miedo.

-¿Decir eso hoy es ser muy punki?

-En estos tiempos de identitarismo parece que todo es cosa de 'los míos y los tuyos, las tuyas y las mías'. Y yo lo que valoro de la gente es que sean buenas personas y ya está. Desprecio al ser humano en general, pero me encanta la gente.