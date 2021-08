Una nueva rejoneadora en los ruedos... ¡alemana!

La amazona alemana Clara Sofie Kreutter, de 31 años, cumplirá su "sueño" de debutar en público como rejoneadora el próximo lunes, 16 de agosto, en la localidad conquense de Ledaña, en un caso inédito hasta el momento en la historia del toreo a caballo.

El festejo del debut en público de la germánica tiene carácter internacional, pues junto a ella harán el paseíllo, en una terna exclusivamente femenina, la portuguesa Ana Rita y la española Rocío Arrogante, para lidiar novillos de Lamamie de Clairac, y además ante las cámaras de directo de la televisión autonómica de Castilla-La Mancha.

Clara Sofie, como se anunciará en los carteles, y que no habla castellano pero sí portugués e inglés (además de alemán), dijo que se siente "muy emocionada y con muchas ganas de afrontar esta gran oportunidad para la que me he preparado intensamente en los últimos meses junto al maestro Jorge d'Almeida y a Ana Rita, que me han hecho un gran honor por el que estoy agradecidísima".

La vocación de la amazona alemana surgió, como ella misma confiesa, al contemplar en un libro imágenes de la citada Ana Rita, una de las figuras más importantes del toreo a caballo actual en Portugal, y que fueron las que le inspiraron "a ser como ella, una mujer valiente y viviendo su sueño. ¿Por qué no iba a poder hacerlo yo?".

Clara Sofie Kreutter, originaria de Bad Berleburg, en el estado de Renania del Norte, lleva tiempo adiestrándose en la Academia de Toreo a Caballo que el veterano rejoneador luso Jorge d'Almeida tiene en la localidad de Almeirim, en la que, en principio, ingresó "como diversión".

En cambio, en cuanto pudo enfrentarse a las primeras becerras en el campo comprobó "encantada" que torear a caballo "era justo lo que quería hacer" en su vida "porque es una experiencia increíble esa de armonizar las fuerzas de dos animales tan bellos como el toro y el caballo para crear un espectáculo artístico".

Sobre sus modelos profesionales a seguir, señala preferentemente a Ana Rita, "por supuesto", y a Pablo Hermoso de Mendoza, "para mí, el mejor", pero sin querer decantarse por el estilo español o el portugués, ya que considera que el toreo a caballo "es un ente único, sin fronteras, aunque evidentemente haya diferencias culturales en ambos países a la hora de ejecutarlo".

"De todas formas -continúa- me fijo en todos los rejoneadores, porque de todos aprendo. Hay que tener en cuenta que no me he criado en esta cultura y toreando desde jovencita, que llego con algo de retraso a este arte, pero con unas ganas inmensas de mejorar y seguir avanzando", añade.

La amazona alemana está "deseando que llegue ya el día del debut porque me he preparado muy intensamente y al máximo nivel para dar lo mejor de mí y tener una buena actuación" en una corrida para la que, adelanta, vestirá de una manera muy especial.

"Si, lo normal para rejonear es vestir a la federica, como se llama el vestuario portugués, o la vaquera, como en España, pero yo he decidido, con todo el respeto a las tradiciones, hacer honor a mis orígenes, por lo que he diseñado un traje con connotaciones alemanas, empezando por el sombrero, que va a sorprender mucho", asegura la rejoneadora debutante.

Clara Sofie, por tanto, se convertirá este lunes en la primera rejoneadora alemana de la historia, aunque no la primera de una nacionalidad distinta a la española o portuguesa, como la inmensa mayoría de las surgidas de las cunas del toreo a caballo.

En ese sentido, antes que ella ya debutaron en público, entre otras, las amazonas francesas Pierrete Le Burdiec "La Princesa de París", María Sara o Lea Vicens, que está aún en activo y en primera línea, la brasileña Lolita Muñoz, que destacó a finales de la década de los 60, la colombiana Amina Assis y, sobre todas, la pionera Conchita Cintrón, de nacionalidad peruana y que también toreaba a pie en los años 30 y 40 del pasado siglo.