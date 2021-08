Fuendetodos acoge la entrega de los premios del Festival Internacional de Cortos Mudos 'Goya Rural'

La gala de entrega de los premios del Festival Internacional de Cortos Mudos 'Goya Rural' tendrá lugar este domingo, 15 de agosto, a las 12.00 horas, en el Espacio Fuendetodos. La realizadora Laura Torrijos-Bescós será la encargada de conducir el evento.

El público asistirá a 'Verso a verso', un recital a cargo de la actriz Charo López, el barítono Luis Santana y el músico José María Berdejo, además de participar en la entrega de galardones entre los 15 cortometrajes finalistas, de un total de 1.500 propuestas presentadas procedentes de diversos países.

Los cortos seleccionados este año han sido: 'Till death bring us together' (Bulgaria), 'The killing of the oppressed tyrant' (Reino Unido), 'The last embrance' (Irán), 'Superbot' (Francia), 'The heavy shadow of the crow' (Irán), '35 (Temporary number)' (Italia), 'Damp paper' (Turquía), 'Two world' (India), 'The window's muse' (Senegal), 'Pray, love, eat' (Canadá), 'Rotten faith' (Brazil), 'Spirits' (Hungría), 'Subway' (Polonia), y desde España 'Trend' y 'Caligrafía'.

El jurado de esta edición ha estado formado por la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuendetodos, Sonia Rodríguez; el presidente de la Academia de Cine Aragonés, Jesús Marco; la secretaria de la Academia, actriz y coach, Miriam Martín; el realizador, Jesús Carabias; y la periodista, coeditora de la página web Secuenciadas, Ana Rodrigo.

El festival, que comenzó este viernes, y concluirá este lunes, coincide en su tercera edición con el 275 aniversario del nacimiento de Goya, el genial pintor nacido en Fuendetodos.

Este sábado, por la mañana, se han realizado visitas teatralizadas a cargo de GozArte, y esta tarde se ha organizado un taller de maquillaje y efectos especiales, a cargo de Global Make Up Zgz. A las 19.00 horas, se procederá al visionado de una selección de los cortos finalistas -el resto de proyectaron este viernes-.

Los actos de este sábado también incluyen un coloquio con el director Al Díaz y la proyección de 'Exhalación', al que seguirá el visionado de la película 'Baby' y un encuentro con su director, Juanma Bajo Ulloa. Este largometraje ha estado nominado en la categoría de Mejor Dirección y Mejor música original en la 35º edición de los Premios Goya.

El domingo, además de la gala, se celebrará un taller de risoterapia, con la empresa Océano Atlántico. Las actividades terminarán el lunes, 16 de agosto, por la mañana, con un taller de lenguaje de signos impartido por la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA). A esto, le seguirá una cata de vinos y tapas goyescas.