Maluma promete la gira más ambiciosa y "segura" del nuevo mundo pospandemia

La próxima gira 'PAPI JUANCHO MALUMA WORLD TOUR', del artista colombiano Maluma, es la más ambiciosa y “segura” de la nueva era postpandemia, afirma el artista este viernes en una entrevista, en la que ha invitado a sus fans a vacunarse contra la covid-19.

"Estamos preparando un espectáculo totalmente creado para responder a las medidas que hagan falta para mantener al público sano y poder seguir adelante con nuestros planes", indica Maluma desde la Arena FTX, en Miami, donde se realizará uno de los 30 conciertos de la gira.

"Es importante que vengan vacunados", subraya.

Con el objetivo de crear una experiencia "segura", el artista y su equipo han diseñado un escenario que se instalará en el centro de los recintos donde cantará, que también incluyen los legendarios Madison Square Garden en Nueva York y The Forum en Los Ángeles.

“Es una configuración perfecta que nos permite ajustar todo, depende de lo que esté sucediendo”, declara, pues están pendientes de que se necesite retomar algunas restricciones para contener los contagios de covid-19.

Ante lo que está pasando con el aumento de los casos, se mantienen "conectados con el equipo y muy pendientes”.

Sin embargo, sigue convencido de que ha llegado el momento de hacer espectáculos en vivo, “con besos en el escenario y todo”.

“Eso sí, solo a las fans que puedan demostrar que están vacunadas”, destaca.

“Desde que comenzó todo esto yo he sacado dos discos y estoy desesperado por cantar las canciones con la gente”, asegura, en relación a los álbumes “Papi Juancho” (2020) y “7 Días en Jamaica” (2021).

El primero contiene su éxito 'Hawái', uno de los más importantes de su carrera y que debutó en el primer lugar de la lista mundial 200 Billboard, de las canciones más populares a nivel mundial, con excepción de Estados Unidos.

Además, presentará oficialmente su nuevo tema 'Sobrio', una balada urbana compuesta por Maluma, Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Alejandro Robledo, Filly Andrés Lima y Lenin Yorney Palacios, cuyo vídeo ha reunido 37 millones de visualizaciones en tres semanas.

Entre ensayos y la gran manzana

Un día antes de la charla con Maluma, los organizadores del histórico concierto en Central Park 'We Love New York: The Homecoming Concert' anunciaron que el colombiano es el único latino incluido en el grupo de superestrellas que celebrarán el renacimiento de la Gran Manzana.

Otros artistas invitados para cantar el 21 de agosto son Andrea Bocelli, Wyclef Jean, Kane Brown, Barry Manilow, Bruce Springsteen, Cynthia Erivo, Don Lemon, Earth, Wind & Fire, Kenny "Babyface" Edmonds, Lucky Daye, Elvis Costello, Gayle King, Jennifer Hudson, Jimmy Fallon, Journey, Jon Batiste, The Killers, LL COOL J, The New York Philharmonic, Patti Smith, Paul Simon, Polo G, Carlos Santana y Rob Thomas. El concierto será transmitido por CNN.

“Para mí Nueva York representa muchas cosas hermosas. De hecho fue allí donde filmé mi primera película y estoy agradecido de que me invitaran para festejar con ellos”, indica Maluma en referencia a 'Cásate conmigo', el filme que protagoniza con Jennifer Lopez y Owen Wilson, que se estrenará el año que viene.

Esa es una de las pocas actividades que tendrá desde ahora hasta que arranque el tour en la ciudad californiana de Sacramento. “Para hacer el tipo de show que diseñamos hay que ensayar mucho y estar muy en forma”, explica.

“Cuando estoy en gira yo me veo y me trato como un atleta de alto rendimiento, y así me cuido”, revela.

En “11:11”, su gira anterior, más que un concierto Maluma ofreció un gran espectáculo en el que fusionó complicadas coreografías, atrevidos vestuarios y cortos documentales con sus éxitos.

El artista debió suspender ese tour en marzo de 2020, cuando iba a comenzar la parte europea. Aun así, según cifras de la firma Boxscore, que compila los ingresos de las giras de conciertos, Maluma recaudó 23 millones de dólares (unos 19,5 millones de euros) en las 36 fechas que logró completar. El precio promedio de las entradas de “11:11” fue de 90 dólares (unos 76,5 euros).

El costo de los ingresos para el “PAPI JUANCHO MALUMA WORLD TOUR” va de 40 a 240 dólares (de 34 a 204 euros) y la primera etapa se extenderá por las principales ciudades de Estados Unidos.

Aunque rechaza dar nombres o fechas, Maluma confirma que próximamente lanzará nuevos temas, que serán parte de su próximo disco cuyo primer sencillo es “Sobrio”.

El artista indica que en esta etapa explorará más profundamente su lado más romántico, “aunque es un balance que siempre trato de mantener, porque aunque quiero contar todo tipo de historias de amor con mis canciones, también disfruto mucho de los temas bien urbanos, bien calle”.