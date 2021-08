GranBob: "Me enorgullece que una taberna sea un referente cultural"

Vinos Chueca es su cuartel general, donde ha formado grupos como de The Bluegrass Lions, Blues Whale o Los 3 Norteamericanos…

Siempre han surgido proyectos aquí. La taberna es un espacio que lo facilita, aún en un contexto tan duro como es un barrio rural de las características de Casetas, donde la escasez y la cercanía a la capital provoca la fuga del talento. Me siento orgulloso de que Vinos Chueca sea un referente musical y cultural, además de gastronómico, y una importante seña de identidad en esta frontera entre lo urbano y lo rural que es Casetas.

La suya es una taberna con solera. ¿Desde cuando la regenta?

La inauguró la familia Chueca, en concreto el abuelo de mi mujer, en 1940. Yo me hice cargo de su gestión en 1993, hace casi 30 años, cuando me pasó el relevo el gran Domingo Chueca, mi suegro, carbonero, hostelero histórico y grandísima persona.

Además de la música, tiene una relación muy especial con el mundo del cómic…

Tengo una conexión especialmente entrañable con el cómic zaragozano a través del colectivo Malavida, para quienes llegué a componer un disco íntegro que se distribuyó con una de sus revistas. También han hecho unas cuantas portadas de mis discos así como carteles, y todo esto además de vaciarme de cerveza las cámaras de la taberna cada vez que se dejan caer por aquí.

La crisis sanitaria retrasó algunos de sus planes, como la presentación del disco de su banda The Bluegrass Lions…

La pandemia retrasó, ralentizó y acabó con muchos proyectos, pero también nos brindó ese plus de tiempo que tuvimos durante el encierro e hizo germinar ideas latentes como el segundo disco de The Bluegrass Lions, ‘Viejos, viajes y tumbas’, el tercer disco de Blues Whale, y ese proyecto tan emocionante que va a ser ‘Los 1.300 besos de tornillo’, un tributo bluegrass a Joaquín Carbonell, que ya está prácticamente acabado. Además, este concierto ha despertado en mí las ganas de grabar algunas canciones nuevas que tengo por los cajones.

Recientemente actuó en el Rock & Blues de Zaragoza. ¿Había ganas de tocar en directo?

Tenía muchas ganas de actuar en Zaragoza con The Bluegrass Lions, pues es un proyecto en el que no hemos dejado de trabajar en todo este tiempo y necesitábamos testar la reacción del público, que fue muy positiva.

¿Cuáles son sus influencias y de dónde viene su afición por el folk americano?

Mis influencias en este momento, después de una larga trayectoria, son innumerables, aunque Bob Dylan como base del folk americano de autor sería una de las más importantes; los grandes letristas en castellano, Silvio Rodríguez, Serrat, Sabina, Joaquín Carbonell, el rock urbano de los 80 y las miles de horas escuchando música en la taberna, desde Satie a Neil Young, de Bill Monroe a Miguel Ríos. Y como instrumentista, banjistas como Earl Scruggs y Bill Keith, armonicistas como Sonny Boy Williamson y Sonny Terry, y guitarristas como Doc Watson y Billy Strings, que me vuelve loco, son algunos de mis referentes.

Seguro que en su concierto de hoy tendrá muy presente al añorado Joaquín Carbonell, amigo y compañero de andanzas musicales...

Sí, Joaquín estará en el escenario y también alguna de sus canciones. Será emocionante recordarlo una vez más.

Y después ¿dónde sonarán sus canciones en vivo?

Hay varias fechas, aunque no se puede asegurar nada debido a la situación. Precisamente, anteayer mismo me comunicaron la suspensión del festival Country de Gotor donde íbamos a actuar The Bluegrass Lions. Con Blues Whale estaremos en el Blues Moon en Pilares y para oír a GranBob, de momento, no tienes más que pasar por la taberna y pedirme que te cante algo. No soy de ponerme pesado ni de hacerme de rogar. Como reza un cartel típico en el Chueca, ‘No te cortes, pide música’.