El ciclo ‘Música para noches de verano’ anima la actividad cultural en agosto

Los museos del Gobierno de Aragón volverán a animarse con la cuarta edición del ciclo ‘Música para noches de verano’ (Múver), con un total de 15 actuaciones de artistas aragoneses, nacionales e internacionales, del 4 al 28 de agosto, en escenarios del Museo de Huesca, el Pablo Serrano y el Museo de Zaragoza.

Música clásica, rock, lírica, flamenco o jota son algunos de los estilos que sonarán en una edición que contará con caras nuevas para el público veraniego, como los músicos Eros Jaca y Jorge Nava y el grupo La Guirlande, que debutarán en Huesca, o la cantante María Yfeu, los bailarines Julio César Iglesias Ungo y Helder Seabra y la Nunzio Impellizzeri Dance Company, que se presentarán ante el público zaragozano.

El dúo formado por el violonchelista zaragozano Eros Jaca y el santanderino Jorge Nava al piano abrirá la programación el próximo miércoles, a las 20.00, en el Museo de Huesca. Estos artistas acercarán al público a las hermanas Boulanger con ‘Parfums Sonores’. A ese mismo escenario se subirán también los componentes de La Guirlande, uno de los ensembles especializados en interpretación historicista de la música de los siglos XVIII y XIX, el miércoles 25 de agosto, a las 20.00.

El Museo de Zaragoza arrancará el jueves (21.30) su programación con un espectáculo del bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Berna. La jota seguirá el día 12 (21.30) en el museo zaragozano con Roberto Ciria, que debuta en esta cita con un homenaje a las personas más destacadas de la jota cantada en el Alto Aragón, y O’Carolan aterrizará una semana después en este espacio, a la misma hora, con su mirada única de la música aragonesa.

El patio del Museo de Zaragoza albergará el día 6 (22.00) el baile de Manuel Liñán, en un espectáculo que entremezcla la faceta de autor y bailaor del artista. Una semana después será el turno de ‘The Well in the lake’, a cargo de Helder Seabra y Julio César Iglesias Ungo, y concluirá el 27 de agosto con el ‘Corpo Barocco’ de la mano de la Nunzio Impellizzeri Dance Company.

El tenor tinerfeño Airam Fernández, acompañado al piano por Rubén Fernández Aguirre, abrirá los espectáculos líricos con ‘El eco de los tiempos’, un recital de canción de concierto y zarzuela que tendrá lugar en el Museo de Zaragoza el día 7. Dos semanas después, Manel Esteve y Katharsis Ensemble servirán un repertorio de obras líricas de carácter festivo. La jornada de cierre será para la mezzosoprano Maite Beaumont y Al Ayre Español, que interpretarán las ‘Cantadas de José Torres’ el día 28. Además, La Ronda de Boltaña debutará en el ciclo con un concierto extraordinario el 14 de agosto en el mismo escenario.

En el museo Pablo Serrano será la voz de María Yfeu quien estrene las actuaciones veraniegas, el día 7. Su terraza acogerá también, dos semanas después, al oscense Copiloto, de vuelta a los escenarios. Finalmente, la banda zaragozana In Materia bajará el telón el día 28 de agosto.