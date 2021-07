Maiky Maik: "Entremezclar símbolos de mundos distintos resulta muy creativo"

Cuando uno hace su primera exposición en solitario... ¿Es que ya se ha hecho un nombre en el mundo del arte?

Jajaja... Bueno... Me gustaría pensar que sí. Aunque creo que es más bien la línea de salida. Supongo que si una galería te propone hacer una exposición individual es porque algo bien estás haciendo bien.

Y hablando de nombre, ¿por qué eso de Maiky Maik?

Es un nombre que viene del colegio. Me llamo Miguel y eso derivo a Miky y después de unos años a Maiky Maik.

¿Cuáles son los elementos que más repite en su obra? ¿Tiene un imaginario propio?

Creo que lo que más aparecen son personas, flores y animales, sobre todo, caballos y perretes. Me gusta valerme de la simbología y, también, mezclar en una escena elementos de mundos distintos, sacándolos de su contexto habitual.

También hay mucho monopatín, ¿no será usted un virtuoso del ‘skateboard’?

Patino desde los 14 años, lo que hizo que recibiera muchas influencias del mundo del ‘skate’, tanto de la música como del cine o la ilustración. Además, patinar es una forma de estar en conexión directa con la calle. Todo esto se refleja en mi obra actual.

Su pasión por la línea y el color recuerda a los ‘fauvistas’. ¿Acaso intenta emular a Matisse?

Jajaja. Recuerdo que cuando estudié el fauvismo me llamó la atención ese uso arbitrario del color y es algo que pongo en práctica a la hora de pintar, pero tampoco creo que sea un referente directo.

Y tirando para la tierra, ¿qué autores aragoneses le interesan? ¿Goya, Saura, Mira?

Obviamente Goya me ha marcado tanto su obra como su personaje, pero soy más de interesarme por los artistas que me rodean en mi día a día, que no son pocos.

Vera Galindo, Harsa, Daniel Vera... ¿A qué atribuye que haya tanto buen ilustrador en Aragón?

Hay muy buena hornada de ilustradores, pintores, músicos, fotógrafos y gente que se dedica al audiovisual. Estoy rodeado de gente con mucho talento, que– además– es majísima. En Zaragoza, al ser un ámbito más local, la escena creativa se conoce toda entre sí en mayor o menor medida. Salen muchos proyectos colaborativos y eso hace que nos retroalimentemos y nos motivemos.

Ha pintado viñetas, cuadros, tablas y murales. ¿Lo suyo vale en cualquier formato?

Es que... ¡Hay que pagar la hipoteca! Realmente si un proyecto me mola me suelo animar con todo. También he dicho 'no' a muchas cosas que no me encajaban. Yo creo que mientras te mantengas en una línea y un estilo que te caracterice no importa el soporte.

Por hacer, ha hecho hasta un fanzine solidario.

Este año Elgato500€, Nwgoia y yo sacamos la primera edición de un fanzine colaborativo a beneficio de Gusantina en el que participaron muchos artistas aragoneses. Es un ‘Pinta y colorea’, como los cuadernillos infantiles. Este tipo de proyectos son muy interesantes porque permiten estrechar lazos entre artistas de muchos registros y estilos diferentes.

¿Alguien le ha dicho que sus diseños son muy tatuables?

En más de una ocasión me han pedido permiso e imagino que también se los habrán hecho sin que yo lo sepa. Cuando subes una obra a las redes, asumes el riesgo de que la utilicen y no te des cuenta.

¿Qué papel juegan las redes en la difusión del arte joven?

Son una herramienta casi indispensable, y digo casi porque muchos artistas no se valen de ellas. Pero creo que es una manera muy directa para que tu obra sea vista, no solo en tu entorno sino en cualquier parte del mundo.

¿Es usted de ir a visitar museos? ¿Hay alguno que recomiende?

La verdad es que soy más de ver exposiciones en galerías o en otro tipo de espacio. Me gustan los eventos en los que puedes socializar con otra gente o con el propio artista y tomar unas cervezas.