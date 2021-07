Kiss, pirotecnia rockera en el coso de la Misericordia

Llegaron con toda su parafernalia, ofrecieron un derroche de fuegos artificiales y una descarga rockera con una buena tanda de éxitos de su discografía. Una propuesta anacrónica, pero que dejó buen sabor de boca los 8.000 incondicionales, muchos de ellos llegados de otras comunidades, que acudieron a presenciar el concierto de Kiss en la plaza de toros de Zaragoza el 26 de junio de 1997. Actuaron en la capital aragonesa con bastante retraso, ya que su presencia estaba prevista para el 29 de noviembre de 1996, pero la huelga de camiones que en aquellas fechas atascaba Francia retrasó la cita cuyo escenario era, inicialmente, el pabellón Príncipe Felipe. Con todo, finalmente, Kiss hizo escala en Zaragoza con una macrogira mundial para ofrecer un «un show de rock and roll pirotécnico en el que predomina el exceso y la desmesura, los trucos para epatar al personal y los petardazos, el maquillaje y las lentejuelas. Claro que la veterana banda norteamericana siempre ha entendido el rock and roll como puro y simple entretenimiento, sin más zarandajas, y en ese sentido no defraudaron a los ocho mil incondicionales que se dieron cita en el coso taurino», comentaba Gonzalo de la Figuera en su crítica en HERALDO.

La banda norteamericana formada por Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss y Ace Frehley comenzó su andadura en Nueva York en 1973. Bien de maquillaje y con un vestuario más que extravagante, se lanzaron al escenario con su glam metal para vender a lo largo de su carrera más de 100 millones de discos.

A Zaragoza acudieron sin trabajo nuevo bajo el brazo. Tal vez aquella gira tenía un simple afán lucrativo. Sin embargo, y pese a las limitaciones del escenario del coso instalado en la Misericordia, fue sin duda un espectáculo y en el repertorio del concierto no faltaron temas como ‘King of the Night Time World’, ‘Do You Love Me?’, ‘Calling Dr. Love’ o ‘Cold Gin’.

«Los cuatro miembros de Kiss le echan considerable patilla al asunto, sin duda, pero cuentan con la complicidad del público, que al fin y al cabo es lo que espera ver de ellos: un poco de circo y unas canciones efectivas y directas, basadas en poderosos riffs de guitarra y a medio camino entre el glam y el heavy –añadía De la Figuera–. Una fórmula que les dio sustanciosos dividendos hace dos décadas y que, visto lo visto la otra noche, sigue funcionando».