Arranca el 46 Festival de Cambrils, con Bonnie Tyler de cabeza de cartel

El Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC) arranca esta noche con El Pol Petit, aunque la primera gran cita tendrá lugar el sábado con la actuación de Bonnie Tyler, en plena celebración de sus cincuenta años sobre los escenarios, informa la promotora Oceans of Fire, organizadora del certamen.

Todo está a punto para que desde este jueves hasta el próximo 14 de agosto el Parque del Pinaret de Cambrils (Tarragona) sea el escenario de diez conciertos, en la 46 edición del FIMC.

La intérprete de "It's a hearthache" presentará el sábado en Cambrils su último trabajo, "The Best Is Yet To Come", lanzado el pasado mes de febrero.

En el cartel internacional destaca también otro veterano de los escenarios, el pianista francés Richard Clayderman, que actuará el viernes 13 de agosto.

El año pasado, el FIMC tuvo que suspenderse a causa del coronavirus y, en este, el positivo del rapero Prok ha obligado a reprogramar su actuación de mañana al 8 de agosto.

Este próximo domingo será el turno de Stay Homas; el día 5, el del dúo de rumba fusión Camela y el 6 Manel presentará "L'amant malalta".

El sábado 7 concentrará las actuaciones de Corona, los alemanes Snap!, la cantante Whigfield, OBK y The New Experience con un espectáculo de tributo a los suecos ABBA.

El día 14, la Banda Sinfónica del Vallès clausurará el festival.

Para acceder al recinto del festival, se medirá la temperatura, será obligatorio llevar en todo momento una mascarilla tipo FFP2, guardar una distancia de seguridad de 1,5 metros y seguir la señalización de los itinerarios.