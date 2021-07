Carmen Barrantes: "Dicen que mirar el móvil mientras te hablan es el nuevo bostezo del siglo XXI"

Carmen Barrantes (Huesca, 1977). Cantante y actriz de cine y teatro. Diplomada en Magisterio Musical y Arte Dramático por la Escuela de Teatro de Zaragoza. Ha trabajado en cine, televisión, teatro y musicales. Cofundó la compañía Nueve de Nueve con Jorge Usón y Laura Gómez-Lacueva. En los últimos tiempos ha estrenado ‘Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteba)' y ‘Los mojigatos’, aunque su carrera es amplia, y no dejar de crecer. Fue, por poner un ejemplo, la periodista de ‘Bendita calamidad’, la película de Gaizka Urresti y hace pocos meses dio vida a Concha Monrás, la compañera de Ramón Acín, en 'Cardelinas' de Tomás Generelo. Su trayectoria no hace más que crecer y crecer por su versatilidad, su entrega y su pasión..

1. ¿Cómo será su verano en medio de la pandemia? ¿Tiene muchos viajes aplazados?

Con trabajo por suerte. Estoy con dos funciones, en ‘Los Mojigatos’, con Gabino Diego, y en nuestra querida ‘Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban)’, con Jorge Usón, así que este verano va a tocar carretera.

2. ¿Qué significa el verano para usted?

Salir del asfalto, de la ciudad y poder ver más lejos. Con horizonte. Me gusta volver a mi casa, a mi tierra: Huesca.

3. ¿Dónde veranea? ¿Es de playa, de montaña, de ciudad o de pueblo?

Todos los años nos vamos con mi familia a la costa Dorada, la ‘playica’ de Aragón

4. ¿Qué fue primero, el teatro o la música?

La música, por mi madre. desde que nací. Ella es pianista y canta. El oído fino viene de allí.

5. ¿Cuál ha sido el viaje de verano de su vida?

Más que el viaje de verano, yo he hecho tres viajes de tres meses que me han cambiado la vida. Es el tiempo justo para conocer pero para poder volver.

6. El verano está asociado a la infancia y a la adolescencia, a los ritos de paso, a los primeros amores. ¿Hay algo especial para recordar?

Si. Los campamentos en un bosque muy cerca de Villanúa. Estuvimos hasta los 14 o 15 años yendo todos los veranos. Estábamos asilvestrados y era maravilloso. La ahora actriz y directora de cine Nata Moreno estaba en ese bosque también; y cuando recordamos esos campamentos nos damos cuenta de que dan para un corto por lo menos.

7. ¿Cuál es su mejor recuerdo de vacaciones?

El que está por venir.

8 ¿Qué tipo de lecturas, u otras actividades, realiza estos días? ¿Ser actriz significa que se lee más teatro?

Me encantaría tener un Hobbie pero no lo encuentro ni él a mi. Ahora estoy leyendo 'El infinito en un Junco', que me regaló mi amiga Laura Gómez-Lacueva, la actriz de diversos proyectos, entre ellos 'Historias lamentables' de Javier Fesser y de ‘Oregón TV’.

9. ¿Qué películas están asociadas a un verano inolvidable?

‘Grease’, al aire libre.

10. ¿Los discos o las canciones de verano?

Todo el repertorio que pueda escucharse en un San Lorenzo en la plaza Del Mercado o una noche loca en la sala El Veintiuno. Esas canciones son grandes ‘playlist’.

"¿Lo más singular? Actuar en un pueblo de Teruel con ‘Cabaré de caricia y puntapié', después de que nos dieran el premio Max, al aire libre en un plaza. Mientras me cambiaba, pasaba un tractor por detrás y me saludó. Yo también le saludé medio en pelotas"

11. ¿Cuál ha sido el gran personaje de esta época del año?

Sin pienso en el presente, sin duda Fernando Simón.

12. ¿Internet y los móviles han hecho mejor mejores las vacaciones? ¿Las han cambiado de alguna manera?

Estamos completamente enganchados. Dicen que mirar el móvil mientras te hablan es el nuevo bostezo del siglo veintiuno.

Carmen Barrantes y el joven director Tomás Generelo, que la dirigió en 'Cardelinas', donde da vida a Concha Monrás. Archivo Barrantes / Generelo.

13. ¿Cuáles serían los conciertos de su vida?

Tengo muchísimos en la retina y en el oído, pero como concierto veraniego recuerdo en un San Lorenzo a Georgie Dann, que sacó el hortera que todos llevamos dentro.

14. ¿Cuál es la más extraña o sorprendente anécdota veraniega vinculada a su profesión?

Actuar en un pueblo de Teruel con ‘Cabaré de caricia y puntapié', después de que nos dieran el premio Max, al aire libre en un plaza. Mientras me cambiaba, pasaba un tractor por detrás y me saludó. Yo también le saludé medio en pelotas.

15. ¿Cómo sería su verano ideal, qué tendría y qué desterraría para siempre?

Sería un verano de familia, amigos, y que vuelvan las verbenas y las fiestas de pueblo, por favor.