¿Dónde se puede ver la obra de Pradilla?

Este sábado, si estuviera vivo, el pintor Francisco Pradilla cumpliría 173 años. La efeméride no es redonda, como sí lo será el próximo 1 de noviembre, cuando se conmemore el centenario de su muerte. Pero estamos en un ‘Año Pradilla’, y es una invitación a ver la obra de un gran coloso de la pintura, como lo fue Goya. Curiosamente, tanto el de Fuendetodos como el de Villanueva de Gállego tuvieron una relación tormentosa con su tierra natal. Si Goya aseguraba que "en acordarme de Zaragoza y de pintura me quemo vivo", Pradilla se preguntaba en una carta "por qué, nuestra noble tierra, siempre tuvo un ‘no’ para mí".

"Resulta curiosa esta coincidencia –asegura el historiador del arte Wifredo Rincón, especialista en la obra de Pradilla–. Quizá tenga que ver en ello el carácter personal de los dos artistas... O el de los aragoneses. Decía Camón Aznar que el aragonés nunca pide nada pero que se enfada mucho si no se le da lo que cree que en justicia merece. Y en Aragón no les tratamos muy bien. Pradilla intervino personalmente ante la Academia de San Fernando para que el Pilar fuera declarado Monumento Nacional por la calidad de las pinturas de su interior. Qué pena que no se le ofreciera la posibilidad de decorar alguna de las cúpulas de la basílica, que estaban vacías".

Desencuentros al margen, lo cierto es que 2021 es una buena oportunidad para ver la obra de Pradilla. El primer punto al que dirigir los pasos es el Museo de Zaragoza. Allí, la conservadora Marisa Arguis ha organizado una muestra temporal con una selección de obras del artista procedente de los fondos del propio centro, como el retrato de Pilar Villanova o el ‘Estudio de caballo’ para el cuadro ‘El suspiro del moro’. Junto a esas piezas, obras de otros autores, como Gárate, Fortuny, Sorolla o Casado del Alisal, del que el ayuntamiento oscense ha prestado su famoso lienzo ‘La campana de Huesca’.

"A Pradilla no le gustaba hacer retratos –asegura Rincón–, pero algunos son verdaderamente impresionantes. Es el caso de los que realizó a la familia Royo Villanova. Y el autorretrato del Museo de Zaragoza también es muy interesante".

Con el título de ‘Pradilla y la pintura. Contexto de una obsesión’, la muestra ahonda además en la ‘obsesión’ que tuvo el artista por el personaje de Juana la Loca. Una de las versiones de su famoso cuadro sobre la reina en su ‘retiro’ de Tordesillas ha viajado desde el Museo Nacional del Romanticismo de Madrid hasta la muestra zaragozana, lo que ya constituye un señuelo claro para visitarla.

El segundo foco de interés es el Museo Goya Colección Ibercaja, en cuya última planta se exhiben tres obras de pequeño tamaño y gran interés de la colección de Camón Aznar (‘Tormenta en el mar’, ‘Fundición de hierro’ y ‘Vista de un puerto pesquero’). A ellas se han sumado con los años obras importantes como ‘Nieblas de primavera’, o el retrato de la marquesa de Encinares. "Lo hizo en 1917 y quizá sea el más importante de su producción", resume Rincón. Y poco más puede verse libremente, porque el Ayuntamiento de Zaragoza posee sendos retratos de Alfonso I el Batallador y Alfonso V el Magnánimo pero están colgados en la planta noble, en la llamada Galería de los Reyes, a la que el público en general solo puede acceder en las visitas guiadas, de momento suspendidas.

Los horarios

Museo de Zaragoza. Exposición ‘Pradilla y la pintura. Contexto de una obsesión’. Hasta el 30 de septiembre. De martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00. Domingos, solo por las mañanas.

Museo Goya Colección Ibercaja. Cinco obras en la exposición permanente. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00. Domingos y festivos, de 10.00 a 14.00.

Museo de Dibujo Julio Gavín-Castillo de Larrés. Tiene una obra del artista. En julio y agosto abre todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30.

El Ayuntamiento de Zaragoza inaugurará en octubre en la Lonja una gran exposición de Pradilla. Y el de Villanueva de Gállego un ‘Espacio Pradilla’ en el que mostrará las obras del artista que ha adquirido en los últimos años.