Visitas guiadas... hasta la sacristía

El múdéjar, las devociones populares, el vecindario de la parroquia de San Gil, las mujeres en la iglesia o los mártires. El Arzobispado de Zaragoza ha puesto en marcha un programa de visitas guiadas a iglesias de la capital zaragozana, cada una orientada a un tema específico, y en las que promete abrir al público las puertas del templo "hasta la sacristía".

"Cuando se puso en marcha el Alma Mater Museum –asegura el director del centro, Sergio Blanco– la idea era crear una marca para toda la actividad cultural de la diócesis. Y estas visitas son un paso en esa dirección".

Cada templo y su entorno tienen su particular contexto histórico y artístico, un misterio que hay que descubrir "entrando hasta la sacristía". Y es que en las visitas se accede a dependencias que habitualmente no se pueden recorrer, se contemplan obras de arte con una proximidad inhabitual.

Hace unos días se realizó la prueba piloto y las primeras visitas guiadas han seguido a lo largo de la última semana y parecen ser un éxito. El público contempla con otros ojos el patrimonio de las iglesias zaragozanas.

La visita a cada templo es temática, y en el caso de la iglesia de Nuestra Señora del Portillo, por ejemplo, se centra, como no podía ser de otra manera, en las mujeres. En la capilla de las Heroínas hay una lápida que recuerda a las más famosas junto a otras de las que no se tiene ni su nombre, como "la mujer de Foj"; una lápida que evoca a nobles como la condesa de Bureta y a humildes como la ropavejera Estefanía López. Y, ante ella, el guía Luis Rodríguez cuenta: "La capilla fue uno de los primeros proyectos para el Centenario de los Sitios. La obra corrió a cargo de Ricardo Magdalena y el retablo de la Anunciación es de Carlos Palao. Aquí están los cuerpos de Agustina de Aragón, Manuela Sancho y Casta Álvarez. Si se asoman verán que hay un cuarto nicho, vacío, y es que estaba destinado a María Agustín, que sabían que estaba enterrada en San Pablo pero no la encontraron. Se ha llegado a decir que era para la madre Rafols, pero sus restos están muy cerca de aquí, en la casa general de la Congregación".

Contra lo que cabía esperar, la explicación acerca de los Sitios dura apenas un tercio de la hora y media de la visita. El resto se centra en la abundante imaginería religiosa femenina dispersa por todo el templo, que se explica sin olvidar dar datos generales, conocidos o sorprendentes.

"Los guías son todos de la archidiócesis –señala Sergio Blanco–, y buscan que el visitante piense que el anfitrión les está enseñando su casa. El proyecto, además, está destinado desde el primer momento a crecer, con otras iglesias en Zaragoza capital o en la provincia. Estamos pensando también ya en rutas. Tenemos pequeños museos en otras localidades de la diócesis, como Daroca, Cariñena, Tauste o La Almunia, y queremos vincularlos al proyecto, que para nosotros es un diálogo entre el patrimonio y la fe".

Dentro de esa ‘especialización’, la iglesia de La Magdalena es el punto de apoyo para explicar el mudéjar; Santa Engracia, los mártires (y se ofrecen al público numerosos detalles desconocidos de la cripta); San Gil, el vecindario de Zaragoza (y también se desciende a la cripta y se descubren cámaras ocultas); San Felipe, las devociones populares. Son todas grandes lecciones de historia y de arte, una invitación a conocer mejor el pasado de Aragón y de la ciudad.

Información práctica

Iglesias: de momento son cinco las que participan en el programa, todas ellas de Zaragoza capital: Santa María Magdalena (con el tema central del mudéjar), Santa Engracia (los mártires), San Felipe (devociones populares), San Gil (su vecindario) y Nuestra Señora del Portillo (las mujeres). En fechas futuras está previsto que se incorporen al programa más iglesias de la diócesis.

Horario: hasta el 30 de septiembre, la iglesia de la Magdalena ofrece las visitas los jueves a las 11.00 y a las 17.30, y los sábados a las 11.00). En San Felipe, los jueves a las 19.45. San Gil, los viernes a las 19.45. En Santa Engracia, los sábados a las 19.45. Y en la iglesia del Portillo, los domingos a las 18.00. Consultar los horarios de invierno porque, aunque presentan el mismo número de visitas, algunos horarios cambian.

Entradas: 8 euros.

Información y reservas: en el 976 399488 o en info@almamatermuseum.com. Si no se alcanza un número mínimo de personas para una hora concreta, la visita puede ser suspendida. Las visitas guiadas las organiza el Alma Mater Museum.