Gabriel Sopeña celebra sus 40 años de carrera en el Parque Grande

Tras tres días de silencio, el ciclo ‘Música al raso’ regresa este jueves (20.00 al Jardín de Invierno del Parque José Antonio Labordeta con una doble propuesta de la tierra: David Angulo y Gabriel Sopeña. El primero presentará su nuevo disco, ‘Música para un teatro invisible’, y el segundo comenzará las celebraciones de sus cuatro décadas de carrera discográfica.

Sopeña, historia viva de la música aragonesa y española, anhela reencontrarse con el público zaragozano. La pandemia ha supuesto un freno dramático para las actuaciones en directo. Un golpe que amortiguó en compañía de Loquillo. "Desde el punto de vista personal, me considero afortunado: desde julio hasta noviembre del año pasado pude realizar una extensa gira nacional junto a Loquillo –‘La vida por delante’–, en la que repasábamos nuestros álbumes cantando poetas: era una forma de aportar nuestro grano de arena contra el desánimo. Es cierto que vivimos un momento especialmente complicado por causa de esta pandemia; y que no sabemos las dimensiones del panorama que puede sobrevenir. Pero no es menos cierto que todo el mundo –a menos que se trate de necios– puede valorar hoy por hoy cuánto bien proporciona la música en directo a la estructura de valores de nuestra sociedad", explica.

Por eso celebra apuestas tan admirables como este recién creado ciclo que arrancó la pasada semana y que se prolongará hasta el 8 de agosto en la capital aragonesa. "Esta propuesta es una demostración de la solvencia y coraje de todos los profesionales zaragozanos del sector que lo han hecho posible. Todos los calificativos elogiosos son pocos: su trabajo es impagable y su compromiso un motivo de reflexión profunda para quien todavía no comprenda el imprescindible papel de la cultura en directo para la sociedad zaragozana, aragonesa y española. Deseo que el ciclo tenga vocación de continuidad. Zaragoza necesita regresar con autoridad al gran circuito cultural español y europeo y festivales como este son una oportunidad magnífica", reflexiona.

Un repertorio variado

Para la cita de esta tarde, el compositor e intérprete zaragozano ha confeccionado un repertorio amplio y variado, que resume su fértil trayectoria. "En 2023 se cumplen 40 años de mi primera participación en un disco. En el Jardín de Invierno inicio un ciclo de recitales que me permitirán celebrar durante el próximo año estas cuatro décadas de carrera. No faltarán temas de mi último trabajo editado (‘Sangre Sierra’); pero sobre todo repasaré las canciones emblemáticas de toda mi trayectoria". Un desafío que acometerá en excelente compañía. "Lo haré con una banda excepcional de músicos: Óscar Carreras, J.L. Seguer ‘Fletes’, Foncho Casasnovas y Jorge Gascón. Quiero destacar que es un privilegio compartir cartel con David Angulo: es uno de nuestros mejores talentos, un artista muy grande", proclama.

Y en el horizonte de Sopeña asoma un aliciente más, su próximo disco, que se titulará ‘Desiertos’. "Está felizmente acabado y listo para su edición este próximo invierno. Estoy muy ilusionado con el resultado final, máxime tratándose de un trabajo que ha tardado en ser concluido, debido a mi hospitalización a causa de una neumonía provocada por la covid. Son canciones muy de acuerdo con mi estado de conciencia actual y me siento sumamente satisfecho de ellas", concluye.