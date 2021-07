Manuel Vilas: "El verano es pasión pura y los besos son más excitantes"

Manuel Vilas Vidal (Barbastro, 1962) publica su próxima novela el 1 de septiembre. Se trata de 'Los besos' (Planeta). Es autor de la exitosa 'Ordesa' (Alfaguara) y de 'Alegría' (Finalista del Premio Planeta), dos novelas complementarias sobre los padres, la condición de hijo y el vínculo entre los hijos y los abuelos, entre otros asuntos. En 2020 publicó uno de sus mejores poemarios, 'Roma' (Visor). En el Festival 'Tocando el cielo' de Panticosa se pasará el documental que le ha hecho Germán Roda, 'Vilas y sus dobles', y participará en una tertulia literaria con Lorenzo Silva, Ana Merino e Irene Vallejo, entre otros.

1. ¿Cómo será su verano tras la pandemia? ¿Tiene muchos viajes aplazados?

Voy a seguir trabajando, tengo muchos viajes de trabajo en agosto; y en septiembre la promoción de mi nueva novela, ‘Los besos’, que publica Planeta. La vida está volviendo.

2. ¿Qué significa el verano para usted?

Yo adoro el verano, eso lo heredé de mi madre. El verano español es especial. Es un triunfo de la vida.

"¿El viaje de mi vida? Cuando mi padre me llevó a la playa de La Lanzada en Galicia, hace cincuenta años, hace medio siglo. Me pareció inabarcable. Y las olas no eran como las del Mediterráneo, que era el mar que yo conocía"

3. ¿Dónde veranea? ¿Es de playa, de montaña, de ciudad o de pueblo?

No tengo vacaciones prácticamente. Pero me gusta la playa y la montaña. Una combinación de playa y montaña. Estos días voy a la Semana de la Música y de la Literatura que se celebra en Panticosa, uno de los sitios más hermosos de España.

4. ¿Son los besos lo más excitante del verano? Lo digo por su novela.

El verano es pasión pura. Sí, son los besos más excitantes porque mezclan calor, viento, sol, agua, un sentido de la fiesta y del lujo de vivir muy especiales.

5. ¿Cuál ha sido el viaje estival de su vida?

Cuando mi padre me llevó a la playa de La Lanzada en Galicia, hace cincuenta años, hace medio siglo. Me pareció inabarcable. Y las olas no eran como las del Mediterráneo, que era el mar que yo conocía.

6. El verano está asociado a la infancia y a la adolescencia. Ritos de paso, revelaciones, amores. ¿Hay algo especial para recordar?

Me acuerdo de que cuando agosto acababa no me ponía melancólico porque el 4 de septiembre comenzaban las fiestas de Barbastro, y podíamos seguir con el ánimo alto. Hace muchos años que no estoy en las fiestas de Barbastro. De crío le tenía auténtico pánico a los gigantes y a los cabezudos. Un miedo brutal, especialmente a los gigantes.

7. ¿Qué lugar ocupa el verano en sus narraciones y sus poemas?

Creo que es muy importante, es un espacio mítico, por ejemplo, en la novela que sale en septiembre hay muchos pasajes que ocurren en el mes de julio frente al Mediterráneo.

8 ¿Qué tipo de lecturas, u otras actividades, realiza estos días? ¿Hay un libro, un personaje o un escenario, o todo a la vez, que encarne para usted el espíritu del verano?

Me acuerdo que reservaba a los novelistas rusos para el verano. Tosltói y Dostoievski parecen haber escrito pensando en los veranos españoles. En verano me leí muchas novelas francesas del siglo XIX. Asocio el verano a la novela del siglo XIX. Quizá el verano esté simbolizado de manera impecable en ‘El Gran Gatsby’ de Scott Fitzgerald, una de las mejores novelas que he leído en mi vida.

Manuel Vilas en una fotograma de su documental. Archivo Roda/Vilas.

9. ¿Qué película o películas está asociadas a un verano inolvidable?

Recuerdo un verano en que me vi un montón de películas de John Ford, una detrás de otra. Otro verano me dio por Sam Peckinpah. Ahora estoy muy hipnotizado con el cine de Wong Kar Wai, el autor de ‘Deseando amar’. Va a rachas.

10. ¿Cuáles serían los discos y las canciones de esta época para un fanático de Elvis, Zappa y Lou Reed, especialmente?

Elvis, sin duda. Elvis es el verano. Pero también Franco Battiato, que me encanta. Mi nueva novela se abre con una cita de Battiato. Estuve hace unas semanas cerca de Milo, en Sicilia. Milo era el pueblo de Battiato.

11. ¿Cuál ha sido el gran personaje o los personajes de esta época del año?

En mi infancia eran los cantantes de la canción del verano. Los veranos de los años setenta se construían con esas canciones. Fórmula V eran muy buenos. ‘Eva María’ me sigue emocionando, es una canción maravillosa. No hemos sabido valorar a Fórmula V. Me acuerdo también de ‘La bámbola’ de Patty Pravo. Y de Raffaela Carrá. Escribí un artículo sobre ella en la prensa italiana. Yo adoraba a esa mujer.

"Me acuerdo también de ‘La bámbola’ de Patty Pravo. Y de Raffaela Carrá. Escribí un artículo sobre ella en la prensa italiana. Yo adoraba a esa mujer"

12. ¿Internet y los móviles han hecho mejores las vacaciones? ¿Las han cambiado de alguna manera?

Creo que han servido para que no podamos desconectar ni cuando estamos dentro del agua. Sí, nos han cambiado a todos. Queremos estar en varios sitios a la vez y al final no estamos en ninguno.

13. ¿Cuáles serían los conciertos de su vida?

Me acuerdo de un mes de agosto del año 2004 en que me fui a Benicasim a ver a Lou Reed. Fue la primera vez en que me di cuenta de que Lou estaba envejeciendo mal. Envejecer también es un arte. A ver qué tal se me da. Hace cuatro años vi a los Who en un mes de julio en Madrid, y los Who han envejecido maravillosamente bien. Yo quiero ser como los Who. Que dios reparta suerte.

14. ¿Cuál es la más extraña o sorprendente anécdota veraniega vinculada a su profesión que le ha sucedido?

Hace tres años en una playa de Santander, yo iba en bañador, y se me acercaron dos septuagenarias encantadoras y me preguntaron si yo era el autor de ‘Ordesa’. Les dije que sí, pero me pareció indecoroso hacer esa confesión vistiendo solo un bañador.

"Cuando estoy en Roma, tengo la sensación de estar en Barbastro, mi pueblo. Eso es bien raro, pero me pasa"

15. ¿Cómo sería un verano de cine, ahora que ya ha sido objeto de un documental creativo de Germán Roda, que se proyectará dos veces en Panticosa?

Me gustaría volver a Sicilia, bueno, a Italia en general. No sé qué me pasa a mí con Italia. Yo creo que he debido de ser italiano en una vida anterior. Cuando estoy en Roma, tengo la sensación de estar en Barbastro, mi pueblo. Eso es bien raro, pero me pasa. Se lo tengo que contar a mi amigo José María ‘Cuchi’ Gómez, barbastrense como yo, a ver si a él le pasa algo parecido.