Cinco nuevos bailarines se incorporan a la compañía aragonesa de danza LaMov

El verano más intenso en los 13 años de historia de la compañía de danza LaMov comenzó ayer... con una ‘paliza’. Víctor Jiménez, coreógrafo y director de la compañía, sometió a los bailarines a una dura mañana de trabajo. LaMov ha culminado un profundo proceso de renovación después de unas audiciones que han servido para elegir a cinco de los diez bailarines de la compañía. María Bosch, Ainhoa Fernández, Fermín López y los aragoneses Daniel Romance y Pilar Miguel, han sido los elegidos de entre los 30 artistas seleccionados para las audiciones (se presentaron 280 solicitudes, algunas desde el extranjero).

"Nos queda por delante mucho y muy intenso trabajo –señalaba Víctor Jiménez al término de la sesión–, porque somos una compañía de repertorio y los nuevos bailarines tienen que aprenderlo en muy poco tiempo. Este verano tenemos varias actuaciones y compromisos importantes, y además hay que preparar el nuevo espectáculo que estrenaremos en octubre y que tendrá coreografías de Nunzio Impellizzeri y Gustavo Ramírez, que vendrán a Zaragoza en agosto y septiembre a trabajar con nosotros. Además, el nuevo espectáculo, que girará en torno a la voz, tendrá una coreografía mía".

Se titulará ‘La voz eterna’. Para cuando llegue el estreno, cada uno de los nuevos bailarines habrá encontrado su sitio en la compañía. "Lo ideal es que todos puedan hacer todo, que la compañía sea homogénea y que no haya solistas y no solistas. En esa línea vamos a trabajar", resume Jiménez.

La primera cita de esta nueva temporada está fijada el sábado 24 de julio en el Festival Museg de Segovia, donde LaMov representará la obra ‘Tempus fugit’, con coreografía del propio Jiménez. Después llegarán actuaciones en la localidad portuguesa de Bragança; Alcalá de Henares, Torrelodones o Rivas-Vaciamadrid, en la Comunidad de Madrid; El Puerto de Santa María en Cádiz; Laguna de Duero, en Valladolid; Elche y Salamanca. En Aragón está previsto que actúe en Ibdes, Illueca o Utebo, entre otras localidades. En todas ellas LaMov pondrá en escena ‘Tempus fugit’ o ‘El lago’, la obra que cuenta con seis candidaturas a los próximos Premios Max.

"Somos una compañía de repertorio, así que representamos cualquiera de las obras que hemos estrenado hasta ahora –subraya Jiménez–. Pero nos piden sobre todo estas dos".

Víctor Jiménez, este lunes, dirigiendo el primer ensayo de la nueva temporada de LaMov. Francisco Jiménez

Al igual que su compañera aragonesa Pilar Miguel, Daniel Romance, (Zaragoza, 2000), acaba de terminar sus estudios en el Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza, que dirige Silvia Gonzalvo. Y LaMov va a ser su primera compañía profesional.

"Para mí es el mejor de los comienzos –señala–. Siempre me ha gustado LaMov y la danza neoclásica y es una enorme oportunidad para coger el movimiento. Vengo de un conservatorio y allí todo es más poco a poco. En una compañía privada todo va superacelerado. Casi sin tiempo, ahora vamos a tener que aprender tres o cuatro coreografías".

Romance conoce todos los espectáculos de LaMov, y para él su favorito es ‘El lago’. "La historia clásica está perfectamente reflejada, pero la versión de LaMov tiene un color especial, por la coreografía, la puesta en escena...".

De la misma opinión es María Bosch (Gerona, 1998). "Conocía ‘El lago’ y ‘Los siete pecados capitales’ –aseguraba–. Me presenté a las audiciones porque estaba buscando una compañía estable con la que bailar porque estaba cansada de trabajar por proyectos. Y LaMov me va a permitir aprender muchas cosas y mostrar las que ya he interiorizado. No me ha sorprendido la dureza del primer ensayo de la temporada. La danza es trabajo durante horas y horas. Hay una parte que es innata, pero el 60 por ciento de lo que eres como bailarín se lo debes al trabajo. Eso te da las tablas». Bosch ha formado parte de Introdans, del Barcelona City Ballet y del proyecto que África Guzmán tiene en Madrid. Ainhoa Fernández y Fermín López han trabajado también en la compañía de África Guzmán.