Eugenio Monesma: "Las tradiciones de España y Aragón se pueden contar en cualquier época del año"

Eugenio Monesma (Huesca, 1952), maestro del cine etnográfico, siempre está a pie de cámara, dispuesto a conversar y a grabar. Ha hecho algunos miles de películas sobre la vida cotidiana, personajes, paisanajes y paisajes de Aragón y de España, que ha repartido en series sobre oficios, fogones, fiestas, fogones, instrumentos, etc. Ha ganado muchos premios en todo el mundo, y también ha abordado ilustres como Sender, Ramón Acín, Joaquín Costa, y tantos y tantos otros. Es el creador de la productora Pyrene P. V., pertenece a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis y ha realizado diversos programas para Aragón Televisión, entre ellos ‘Nos vemos en la plaza Mayor’, ‘Los secretos de las piedras’ y ‘Raíces vivas’. Si algo le caracteriza es su curiosidad, el gusto por contar lo que pasa. Actualmente colabora con Canal Cocina.

1. ¿Cómo será su verano tras la pandemia? ¿Tiene muchos viajes aplazados?

Este verano seguiré mi actividad normal de grabaciones, excursiones por la montaña, búsquedas en archivos, documentación de lagares, etc. Además, estoy con tres grabaciones, dos en el Pirineo navarro y otra en Quintanar de la Sierra (Burgos)

2. ¿Qué significa el verano para un cineasta que no cesa?

Para mí el verano supone una paralización en la grabación de 'Los Fogones Tradicionales', que vengo produciendo desde hace más de 20 años para Canal Cocina. Primero por el insoportable calor del fuego de leña y, después, por las pesadas moscas que siempre quieren salir en imagen.

"El verano fue el tiempo de mi primer amor. El día 18 de julio conocí a la que es mi mujer, un par de años más tarde iniciamos nuestro noviazgo y a los 25 años, al regresar de la mili en Melilla, nos casamos"

3. ¿Dónde veranea? ¿Es de playa, de montaña, de ciudad o de pueblo?

No soy de los que veranean en la playa. Soy de tierra adentro y por eso mis veranos siempre han sido por el Pirineo oscense. Aunque este año voy a hacer una excepción y vamos a ir cuatro días con mis hijos, sus consortes y los nietos a un hotel en la playa.

4. ¿Qué fue primero el cine o la etnografía?

La etnografía ya me interesó con 19 años, pues cambié las fiestas de San Lorenzo de Huesca por una estancia de una semana con el pastor y con su rebaño en el despoblado de Ibirque, detrás de Guara. Pero allí ya llevé mi cámara de fotos, ya que me había iniciado en la fotografía unos años antes con mi tío Pedro Moliner.

5. ¿Cuál ha sido el viaje de verano de su vida?

En verano no suelo viajar pues están todos los lugares saturados de turistas. Mis veranos han sido de campista por zonas del Pirineo, especialmente Sobrarbe, excursiones de montaña y disfrutar de la naturaleza.

"La etnografía ya me interesó con 19 años, pues cambié las fiestas de San Lorenzo de Huesca por una estancia de una semana con el pastor y con su rebaño en el despoblado de Ibirque, detrás de Guara"

6. El verano está asociado a la infancia y a la adolescencia, a los ritos de paso, a los primeros amores. ¿Hay algo especial para recordar?

Con esta pregunta me ha venido a la memoria que el verano fue el tiempo de mi primer amor. El día 18 de julio conocí a la que es mi mujer, un par de años más tarde iniciamos nuestro noviazgo y a los 25 años, al regresar de la mili en Melilla, nos casamos. Casualmente nuestros hijos también nacieron a final de julio y principios de agosto. Dentro de poco haremos las bodas de oro.

7. ¿Qué le ha dado ese afán de contar Aragón en cualquier estación?

Las tradiciones de Aragón y de todos los rincones de España se pueden contar en cualquier época del año. Pero especialmente el verano es el tiempo de las fiestas y de muchos rituales.

Eugenio Monesma a los 19 años, con el pastor de Ibirque. Ya llevaba sombrero. Archivo Monesma.

8. ¿Qué tipo de lecturas, u otras actividades, realiza estos días? ¿De quién se aprende a contar la vida en imágenes?

En estos días de verano sigo realizando las mismas actividades que en cualquier época de primavera o de otoño. Normalmente mis lecturas diarias se centran en los temas que estoy trabajando en cada momento. Trato de profundizar en los conocimientos de esos temas y en los trabajos que realizan las personas a las que estoy grabando en sus actividades.

9. ¿Qué películas suyas y ajenas están asociadas a un verano inolvidable?

Te puedo hablar de las mías. Normalmente han sido los documentales de desplazamiento con los pastores en la trashumancia, bien en la subida de los ganados a puerto, en junio, o en el retorno a tierra baja en septiembre. Precisamente el pasado año, en el mes de septiembre, realicé un documental sobre la cañada de los roncaleses, y bajé con los pastores y el ganado caminando y grabando desde Belagua hasta Las Bardenas.

"El pasado año, en el mes de septiembre, realicé un documental sobre la cañada de los roncaleses, y bajé con los pastores y el ganado caminando y grabando desde Belagua hasta Las Bardenas"

10. ¿Los discos o las canciones de verano?

Detesto la invasión acústica que producen esas pesadísimas canciones que llaman 'del verano', que se oyen por todos los rincones y que parecen mover a la sociedad en el mismo sentido.

11. ¿Cuál ha sido el gran personaje de esta época del año? ¿A quién o quiénes recuerda de manera especial?

No soy una persona que idealice a otros por sus valores. Todos aportamos algo a la sociedad, desde cuidadoras, barrenderos, médicos, etc. En este tiempo de pandemia valoro a todos esos personajes anónimos que han hecho todo lo posible para salir de esta situación.

12. ¿Internet y los móviles han hecho mejor mejores las vacaciones? ¿Las han cambiado de alguna manera?

Desde que a los 33 años me fui de la empresa en la que trabajé desde mi juventud, no he tenido nunca vacaciones. Mi vida ha sido disfrutar de mi trabajo y de mis aficiones, especialmente el cine etnográfico. Hoy, internet forma parte de mi actividad profesional cualquier día del año. Sobre todo ahora que tengo que hacer el seguimiento diario de mi canal de YouTube, que cada vez tiene más seguidores: tengo más de 200.000 visionados y alrededor de 1.000 suscriptores cada día. Va creciendo como la espuma.

"Ahora que tengo que hacer el seguimiento diario de mi canal de YouTube, que cada vez tiene más seguidores: tengo más de 200.000 visionados y alrededor de 1.000 suscriptores cada día. Va creciendo como la espuma"

13. ¿Cuáles serían los conciertos de su vida?

No soy asiduo a los conciertos, pero sí recuerdo uno de Georges Moustaki en la plaza de toros de Huesca hace ya muchos años. Otro de Serrat, y algunos de los cantautores aragoneses.

14. ¿Cuál es la más extraña o sorprendente anécdota veraniega vinculada a su profesión?

Fue hace unos 35 años, grabando en 16 mm. los documentales 'Calafateros' y 'Zaragoza y el Ebro'. Cruzando el Ebro en la zona de Gelsa, para pasar a la mejana con la cámara y el trípode en una balsa fabricada con dos depósitos de combustible de avión que tenían los agricultores como paso de sirga; se dio la vuelta la balsa a mitad de trayecto y salí nadando como pude, logrando salvar la cámara y el trípode.

15. ¿Qué película sobre el verano le gustaría hacer? ¿Aún le quedan muchas cosas por contar a Eugenio Monesma?

No tengo preferencias, simplemente lo que surja. Este verano estoy con tres proyectos, los tejados de tablilla en el Irati, del que solo falta el montaje del tejado, otro documental sobre contrabando y evasión en el Pirineo navarro, y otro en Quintanar de la Sierra sobre los hornos de pez que estableció allí la Real Armada en el siglo XVIII. Y al final del verano retomaré las grabaciones de 'Fogones tradicionales' para Canal Cocina.

VÍDEO DE LA TRASHUMANCIA DEL PIRINEO

https://youtu.be/WsNJa0fvNg4

NOTICIAS RELACIONADAS Eugenio Monesma y Severino Pallaruelo reciben los premios Félix de Azara