Will Gluck: "Las películas que se deben ver realmente en el cine son las familiares y las de Marvel"

Will Gluck (Nueva York, 1978) dirigió 'Peter Rabbit' en 2018, una cinta que recaudó por sorpresa 400 millones de dólares a nivel mundial. La secuela reúne a Rose Byrne y Domhnall Gleeson como los McGregor, la pareja de acción real en cuyo jardín viven los conejos. También aparece David Oyelowo, como el inescrupuloso editor de libros de los McGregor, Nigel Basil-Jones. En esta entrega, Peter se aleja y es engañado por una banda criminal de animales, que amenaza con mantenerlo alejado tanto de los conejos como de los humanos a los que ha llegado a considerar su familia.

¿Cómo adaptó una cinta tan británica al gusto internacional?

Nuestra película tiene un corazón con el que se identifican los niños de Australia o de España. El negocio del cine es una especie de club de fans y dependiendo de las fechas de lanzamiento tienes más suerte con el resultado.

A usted le afectó directamente la pandemia de covid.

La película se iba a estrenar la misma semana que se canceló todo. Estaba a punto de volar a Londres para el estreno cuando me llamaron para avisarme de que los vuelos estaban cancelados. Nueva York fue muy golpeada y el cine quedó en un segundo plano.

¿Qué fue lo más difícil de animar?

Estoy impresionado con los efectos visuales y cómo logran antropomorfizar a estos animales. Los creadores australianos que los hicieron son sensacionales.

Los efectos visuales de los personajes se ven aún más nítidos, más definidos y realistas que la última vez.

Animal Logic es la mejor casa de efectos visuales del mundo, sin excepción. Ellos simplemente mejoran y mejoran. Cuando comenzamos la segunda película de Peter, no podía creer las imágenes que tenían con la nueva tecnología. Es tan realista que te olvidas de que son animales generados por ordenador. Estoy asombrado por su talento, desde su forma de crear el viento hasta el reflejo de los ojos de los animales. Es asombroso lo que pueden hacer estos muchachos.

Hay una secuencia ampliada con la canción 'Boulevard of Broken Dreams' de Green Day. ¿Fue difícil obtener su permiso para los derechos de esa canción?

Cada vez que pones una canción en una película, especialmente cuando estás resaltando la canción, se necesita tiempo y sutileza. Los componentes de Green Day tienen hijos y esa fue mi puerta de entrada.

Este tipo de películas tienen dinámicas de rodajes más fluidos.

Es cierto. Siempre es divertido hacer una película de animación porque acabas trabajando con amigos y eso hace que el rodaje sea muy fácil, especialmente cuando la mitad del tiempo actúa con calcetines rellenos, trajes azules y pelotas de tenis. David Oyelowo llegó a la mitad de la película. En su primera escena, tuvo que interactuar con este conejo y con Rose y Domhnall. Estaba asombrado de la forma en que filmamos y lo confiados que Rose y Domhnall parecían. Ellos lo ayudaron durante el proceso. Si te subes al barco a la mitad de una de estas películas, especialmente porque es la segunda película, es una locura. Los actores tienen que interactuar con un personaje animado, primero con un animal de peluche azul, luego con un poco de luz láser, luego con lo que se llama el paso fantasma, sin nada. Así que es una constante confusión mental. Pero la película no se ve de esa manera, y eso es un testimonio del buen trabajo del equipo de efectos visuales y los actores.

¿Fue ese uno de tus objetivos en la transición de la primera película a la segunda?

Pasamos la primera película tratando de crear el mundo, el tono y los personajes. Y luego, una vez que lo consigues, puedes divertirte mucho con ellos, que era nuestra intención de todos modos.

El humor forma parte de esta saga.

Sí, me río de mí mismo y de mis disgustos con los estudios. Me encanta hacer películas dentro de películas. Cuando vivimos nuestras vidas en el día normal, hablamos de películas todo el tiempo. ¿Por qué no hacerlo cuando en realidad son los personajes de una película? Me gusta hacer cosas así. Lo disfruto. No sé por qué. Simplemente lo disfruto.

Usted ha dicho que es importante que el público vea esta cinta en un cine.

Las películas que realmente deberías ir a ver a los cines son los grandes largometrajes de Marvel y películas familiares. Padres e hijos, todos disfrutando de ese evento juntos. Para mi fue emocionante esconderme y ver mi primera entrega de 'Peter Rabbit' en los cines. Me emocionaba encontrarme con familias enteras, padres e hijos, compartiendo mi película juntos. Ahora, lo que sucede es que cada uno hace su vida dentro de la casa: los niños miran su teléfono y los adultos sus iPad. Nadie comparte pantalla. Las salas de cine son las únicas que ofrecen una experiencia de visualización real y puedes hablar de ello más tarde. Si pudiera encontrar una forma de apostar económicamente por las salas de cine, lo haría. A la gente le encanta predecir la sentencia de muerte de las salas, pero el espectador volverá en masa al cine. Predigo que esta Navidad será la temporada más importante en la historia de este negocio.