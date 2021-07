Alfonso Basallo: "Annual ha sido un tema maldito para los historiadores"

Alfonso Basallo (Zaragoza, 1957) periodista de larga trayectoria en medios de comunicación nacionales, autor, entre otros libros, de ‘La glorieta de Dante’, presentó este martes en la capital aragonesa ‘El prisionero de Annual’. En él, a través de la figura de su abuelo, el sargento Francisco Basallo, reconstruye un episodio clave en la historia de España del siglo XX, el Desastre de Annual, del que se cumplen ahora 100 años.

¿Se ha acercado al tema del ‘Desastre de Annual’ como periodista o como informador?

Como periodista. He querido hacer un gran reportaje y todo lo que cuento en el libro es cierto. Durante diez años he estado buscando en archivos, he tenido acceso a diarios inéditos, cartas, documentos... Y he cruzado todos los datos para componer un retrato preciso de lo que ocurrió.

Da la sensación de que no es un tema del que se haya escrito ya todo. ¿Es así?

Ha sido un tema maldito. Y lo ha sido porque murieron entre 10.000 y 13.000 españoles, porque la matanza fue producto de graves errores estratégicos de altos mandos españoles, como el general Silvestre, y porque en todo ello jugó un papel también la corrupción política. Ya al poco de producirse se echó tierra sobre el asunto. El ministro de la Guerra encargó al general Picasso un informe sobre lo sucedido y en él, a pesar de las dificultades y obstrucciones que encontró, ya se señalaban responsabilidades de altos mandos militares. Y cuando se iban a pedir responsabilidades, llegó la dictadura de Primo de Rivera y todo se paró. Luego vino la Segunda República, la guerra y el franquismo. Hasta comienzos del siglo XXI no se ha empezado a investigar bien sobre lo que ocurrió.

En esa oscuridad quizá tenga que ver el hecho de que no es un episodio histórico edificante.

No lo fue por ninguno de los dos bandos. Por el español, lo que iba a ser una retirada acabó convirtiéndose en una desbandada marcada por el pánico. Hubo jefes militares que se quitaron las estrellas del uniforme para no ser reconocidos por los rifeños, otros que pagaron dinero por salvar la vida... Y por el otro bando tampoco: los rifeños degollaron a casi 3.000 españoles en el campamento de Monte Arruit después de acordar con ellos la rendición a cambio de que se les respetara la vida. Abd el Krim aceptó las condiciones de la rendición pero solo hasta que se entregaron las armas.

El interés por Annual le ha venido por el flanco familiar.

Mi abuelo era Francisco Basallo, sargento que se hizo famoso por su actuación a lo largo de la contienda, y, sobre todo, del cautiverio posterior.

Después de todo eso, ¿hubo prisioneros?

Casi 500. Lo lamentable del caso es que estuvieron presos durante año y medio porque los partidos políticos españoles no se ponían de acuerdo en qué hacer. Abd el Krim quería cobrar por ellos y algunos partidos veían mal que se le aportaran fondos económicos. Las negociaciones fueron complicadas, pero al final, en 1923, se acordó pagar por liberarlos: cuatro millones de pesetas de la época, una auténtica fortuna.

Su abuelo fue uno de los supervivientes de la matanza de Dar Quebdani y estuvo prisionero en Annual y Ait Kamara. Fue allí donde se distinguió, donde tuvo un comportamiento heroico.

Sin tener conocimientos sanitarios, pero gracias a los consejos a distancia de un teniente médico, hizo pequeñas intervenciones y curas. Sin medios de ningún tipo, hizo frente a enfermedades y epidemias. Los prisioneros españoles lo eligieron como representante ante los rifeños. Se ocupó de que se enterrara a más de 600 españoles que habían caído en el campo de batalla. De eso estaba muy orgulloso.

Sobrevivió al cautiverio de milagro.

Hubo dos momentos en los que estuvo seguro de que lo iban a fusilar. Uno cuando intervinieron unas cartas en las que mandaba información en clave a los militares españoles, y otro cuando participó en una fuga de españoles, un rifeño los delató, y los apresaron.

Pero el sargento Basallo, que escribió un libro sobre su cautiverio, acabó muriendo en Zaragoza. ¿Cómo era su abuelo? ¿Qué recuerda de él?

Era un hombre discreto, elegante, tranquilo. Muy normal: le gustaban los toros, tomarse un aperitivo... Rehuía un poco hablar de lo que vivió en la guerra de África, había que sacarle las cosas casi a la fuerza. La guerra civil le sorprendió en Zaragoza, logró sacar a su familia de Madrid y reunirse con ella en la capital aragonesa. Se quedaron en Zaragoza. Trabajó muchos años en la empresa Parra, la de los cines.