Míchel Suñén: "Busco impactar, enganchar y llegar al corazón de mis lectores"

Nacido en Zaragoza en 1971, Míchel Suñén alterna la publicidad, la oratoria y los libros infantiles con novelas inquietantes: es autor de libros como ‘Talión’, ‘Trimen’ y ahora publica ‘Papá’.

Sigue mirando hacia la oscuridad del alma. ¿Cómo ve el mundo que Le rodea? ¿Es un lugar tan siniestro y abominable?

El mundo es maravilloso. La vida está repleta de buenísimos momentos, experiencias memorables, paisajes únicos y personas que nos quieren. Pero también existen la oscuridad, la maldad y algunos seres humanos perversos. Son pocos, pero suficientes para poner en jaque la realidad y provocar dolor, caos e injusticias. A través de mis novelas negras, miro de frente a esa realidad tenebrosa y la ficción o con un doble propósito: liberar mis fantasmas y temores, por medio del conocimiento, y ofrecer información valiosa a los lectores para ayudarlos a enfrentarse a esa existencia dual.

¿Qué es lo que más le incomoda?

Que, siendo tan pocos los malvados, sean capaces de provocar tantos y tan duraderos daños. Me sacude su fingimiento, así como la capacidad que tienen para mimetizarse con el entorno y manipular a los demás en pro de sus propósitos. Conocer la realidad y entender el mundo a través de las historias inquietantes que narro puede ayudarnos a desenmascarar a estos sujetos. Al menos, nos hace menos confiados y esto complica, sin duda, sus manejos.

¿Son sus novelas una toma de postura, una forma de denuncia, una historia extrema?

Mis novelas son historias humanas inventadas, pero basadas en la realidad y con una base documental muy trabajada. Son narraciones impactantes que reinventan hechos ciertos, o al menos posibles, para intentar poner algo de luz en esas tinieblas que nos acompañan. También, y sobre todo, son entretenimiento y emoción. Un pasatiempo que nos hace protagonizar vivencias, recorrer escenarios y empatizar con unos y con otros, héroes y villanos, cuyos perfiles no siempre quedan claros. Como en la vida misma, vamos. Mi principal recompensa es que la mayoría de mis lectores son incondicionales de este universo literario en el que la ficción y la realidad, el bien y el mal, la vida y la muerte se entrelazan de un modo inseparable.

¿Qué le impresionó de Ana Julia Quezada y del crimen del niño Gabriel?

Principalmente, su impostura y ausencia de conciencia moral tras el asesinato. Acabar con la vida del hijo de tu pareja por motivos egoístas es absolutamente deleznable. Ocultar el cadáver como lo hizo, perverso y psicopático. Pero Ana Julia Quezada no se conformó con ello, fue más allá en su maldad: interpretó un papel fingido con absoluta frialdad, trató de engañar a todos delante y detrás de las cámaras, incluido al hombre al que había arrebatado a su hijo.

¿Por qué decidió convertirlo en el punto de arranque de ‘Papá’?

En julio de 2019, de vacaciones familiares en Las Negras, Almería, coincidí con un hombre famoso cuyo rostro me sonaba, pero al que no reconocí. Una pareja de imbéciles −no es posible calificarlos de otro modo− le pidieron permiso para hacerse un selfi juntos y el se negó con cajas destempladas. Me extrañó tanto su reacción que pregunté a los rechazados quién era ese tipo. “Es Ángel Cruz, el padre de Gabriel, el niño asesinado”, me dijeron como si hablaran de un actor o un futbolista. Evidentemente, algo está fallando en nuestra sociedad cuando reaccionamos de este modo ante el dolor ajeno.

¿Por qué ‘Papá’ se titula así? ¿Quiere reivindicar algo, alude a la fragilidad del padre?

Creo que esta novela no podría titularse de otro modo. En primer lugar, por esa fragilidad paternal de la que hablas. Porque solo hay algo más difícil que ser padre: dejar de serlo. Indudablemente, la paternidad cambió la vida, en todos los sentidos, del protagonista de este thriller. Antes y después de la desaparición de sus hijas. En paralelo, alude a la fragilidad de los hijos, quienes dependen de la voluntad de sus progenitores y de sus convivientes. Además, el término «papá» actúa como una analogía de la vida misma. Para mí, que soy padre, es una de las palabras más bonitas que existen. Al mismo tiempo, como cuenta esta novela, puede amparar una sucesión de desgracias, pesares y maldades aterradores.

Hablemos del protagonista… La vida no le sonreía en exceso, pero la desaparición de sus hijas colma el vaso… ¿Qué puede suceder cuando pasa algo así?

Ni siquiera después de haber escrito esta novela soy capaz de postular sobre semejante fatalidad, posiblemente el mayor miedo que los padres llegamos a tener. Lo cierto es que, imagino, supone la condena de morir en vida. La incapacidad para mirar hacia un futuro en el que no solo falta la persona o personas más importantes, sino también el duelo o la comprensión necesarios para aceptar su pérdida. Solo el coraje, el amor por los demás seres queridos y la fe pueden servir de sostén en un trance así. En algunos casos extremos los límites entre el bien y el mal terminan diluyéndose, como le ocurre al protagonista de ‘PAPÁ’.

¿Qué papel le ha querido dar a la antagonista? ¿Quiere reflexionar sobre la maldad sin límites, sobre el poder del rencor?

No es tanto una reflexión como una descripción. La maldad humana existe. Se manifiesta en contadas ocasiones, desde luego, pero es así de fría, devastadora y cruel. La antagonista en este 'thriller' es, en realidad, la protagonista de esa otra cara oscura de la historia, la que ha permanecido oculta tanto tiempo. Hasta que el derrotado padre descubre nuevos datos que lo cambian todo y se aferra a esa esperanza, con coraje, para intentar recuperar a su familia.

En sus novelas siempre hay muchas cosas: desamparo vital, drogodependencia, trata de mujeres, maltrato infantil… ¿De qué modo le atormentan estas formas del horror, a veces cotidiano, o es solo un cronista de lo que ve?

No soy una persona atormentada, ni muchísimo menos. Las personas que me conocen, y no solo en mi círculo más próximo, me ven como una persona positiva, esperanzada, animosa, abierta a los demás y con fe en el ser humano. Quizás soy capaz de serlo gracias al efecto catártico de mis novelas, no estoy seguro. Me siento más cronista y correo de transmisión de unos hechos que no todos, ni a menudo la sociedad en su conjunto, se atreven a explorar. Respecto a que pasan muchas cosas en mis textos, es cierto. Todos mis libros empiezan muy arriba y mantienen un ritmo desenfrenado, vertiginoso. Es normal que se sucedan tantas alternativas y sucesos para mantener la intensidad. Algo que, por otra parte, también suele ocurrir en nuestro día a día.

Recupera a la sinergóloga Davinia Navlet. ¿Qué ha encontrado en ese personaje? ¿Acabará siendo ella la protagonista absoluta?

Es un guiño a mis lectores y un reconocimiento de su candidatura a la continuidad literaria. Es mi primer personaje nacido con vocación de permanencia. Su principal virtud es la flexibilidad: puede desempeñar un rol crucial en todo tipo de tramas, como ya hizo en ‘Trimen’, al tiempo que me ofrece máxima libertad de maniobra al concebirlas.

¿Por qué no ha creado la figura de un detective, investigador o sociólogo que le ayude a desvelar las contradicciones del sistema? ¿Se lo ha planteado?

Me guían, siempre, las historias: lo que quiero contar y la realidad que deseo interpretar. Siempre he evitado encasillarme con un personaje policial, del tipo que fuera. Elegir un guardia civil, un policía nacional o un detective privado limita muchísimo el campo de acción narrativo. No me veía escribiendo, solamente, tramas de la Benemérita, por ejemplo. Sin embargo, la sinergóloga Davinia Navlet, especialista en interpretar las emociones a partir del lenguaje del cuerpo, puede participar en todo tipo de casos. Incluso del ejército o el CNI, por citar dos opciones más que alternativas.

¿Qué busca en la novela? ¿Cuál es su poética en materia de estilo, narratividad, atmósferas, carácter de los personajes?

Busco, sobre todo, impactar, enganchar y llegar al corazón de mis lectores. Interesar, cautivar, abrir interrogantes y cerrarlos sin solución de continuidad hasta el desenlace. Me baso en el ritmo, la agilidad, la precisión y el estilo cinematográfico para crear imágenes muy visuales que dejen huella. En cuanto a los personajes, todos ellos, incluso los circunstanciales, son fundamentales para mí: cada uno debería poder protagonizar una novela completa si fuera necesario. Siempre digo que las personas somos originales, insustituibles y valiosas; no hay nadie igual a otro. Por eso somos únicos. Lo mismo intento aplicar a cada uno de mis personajes.

¿Es la novela negra la lectura ideal del verano?

Sin duda. En esencia son historias adictivas, entretenidas, envolventes y llenas de misterio que nos atrapan y nos llevan de la mano al desenlace. Dado que son novelas que necesitan una cierta continuidad lectora para sumergirse plenamente en ellas, cuando se dispone del suficiente tiempo libre se leen de tirón. Sobre todo en compañía de un café con hielo, un granizado de limón o una buena sombra a la fresca.

"El hedonismo no es un fin en sí mismo, pero la vida está para disfrutarla en compañía de los nuestros. Tenemos que gozar, tratar de estar bien y ayudar a estar a gusto a los demás"

En sus novelas también hay hedonismo, placer por el vino, por la comida, por los viajes, por las ciudades. ¿Quiere mandar algún mensaje concreto en medio de la tiniebla?

Es la vida misma la que nos regala deliciosas experiencias y placeres, no solo físicos, también intelectuales y morales. El hedonismo no es un fin en sí mismo, pero la vida está para disfrutarla en compañía de los nuestros. Tenemos que gozar, tratar de estar bien y ayudar a estar a gusto a los demás. Ello implica aprender a afrontar las situaciones difíciles que, antes o después, terminan llegado. Existir es buscar la felicidad a pesar de todo y, para ello, debemos ser valientes y mirar de frente la realidad. Incluso la más oscura y tenebrosa.