Los Reyes apoyan el regreso de la feria Arco en su edición más complicada

Los reyes Felipe VI y Letizia han visitado este jueves durante una hora la 40ª edición de Arco, la feria de arte contemporáneo que se está celebrando en Ifema Madrid y que permanecerá abierta hasta este domingo. La visita es especial porque se trata de la primera vez que Arco se celebra de forma presencial en Ifema Madrid desde el comienzo de la pandemia en España, motivo por el cual se celebra en unas fechas excepcionales. Durante su asistencia a la cita de arte contemporáneo, los Reyes contemplaron las obras de cerca de una decena de galerías.

En esta jornada, marcada por el apoyo de los monarcas, el Gobierno de Aragón organizó un acto para presentar las actuaciones desarrolladas el año pasado para el fomento de las artes plásticas. Víctor Lucea, director general de Cultura, señaló que en 2020 se dedicaron más de 98.000 euros a la adquisición de 18 obras de arte contemporáneo de otros tantos artistas, que han formado parte de las exposiciones ‘La colección crece’ y ‘La colección crece 2’ en el IAACC Pablo Serrano. Y reveló que hay 100.000 euros "para este 2021" y "habrá otros 100.000 euros para el 2022".

Con esta adquisición de obras, considera Lucea, se consigue un doble objetivo: completar, por una parte, algunas de las líneas poco representadas en los fondos públicos de arte contemporáneo que conforman la colección del Pablo Serrano, mientras que "se apoya al sector cultural en el año de la pandemia", en este caso concreto contribuyendo a la producción artística aragonesa contemporánea. La próxima convocatoria se abrirá no solo a galerías sino también a artistas. Además, las galerías de arte también se han visto apoyadas por el Ejecutivo regional a través de una línea de ayudas de concurrencia competitiva que han repartido 100.000 euros entre todas las galerías aragonesas.

Y es que, según explicó Lucea, las Instituciones deben asumir un papel de «liderazgo» en la dinamización de la cultura porque "el arte, y en concreto el arte contemporáneo, deben de ser motor de recuperación económica y vía de innovación para el futuro" de esta comunidad. "Creemos que existe mucho talento artístico en Aragón y queremos tenga las mejores condiciones posibles para desarrollar ese arte", por lo que el Gobierno regional tiene un "compromiso ineludible" con las artes plásticas y la creación en general.

Creatividad e innovación

La impronta aragonesa en Arco tuvo el eje central en el foro ‘Aragón, creatividad e innovación. El poder transformador de las Artes y de la Cultura’, una mesa redonda moderada por el director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón, y en la que, además del director general de Cultura, participaron el comisionado para la ‘Agenda 2030’ del Gobierno autonómico, Fermín Serrano, y la artista Gema Rupérez, autora de una de las obras incluidas en la muestra ‘La exposición crece’, del IAACC Pablo Serrano.

Fermín Serrano habló de la necesidad de una mayor integración del arte y la cultura en el desarrollo de la ‘Agenda 2030’ y señaló que el Gobierno aragonés está liderando, junto a la Toscana y a Grecia, un proyecto con 15 regiones europeas para incorporar el arte y la cultura a las estrategias de innovación.

Como no podía ser de otra manera, y pese a tratarse de una feria de arte contemporáneo, Goya, en el 275 aniversario de su nacimiento, estuvo presente en la jornada de Aragón en Arco. El arte contemporáneo y el pintor de Fuendetodos se entremezclan en varias exposiciones. De este modo, Ramón Acín y Goya se reencuentran en el Museo de Huesca, al mismo tiempo que el IAACC Pablo Serrano pone a dialogar en ‘Poéticas surrealistas’ a maestros contemporáneos con una clara influencia goyesca. Toda una serie de iniciativas en torno al genio que culminarán con la gran retrospectiva que prepara el Museo de Zaragoza para fin de año.

Finalmente, hubo tiempo para visitar las creaciones de los aragoneses que exponen en Arco: Ferández Alvira, Ampudia, Pablo Gargallo, Antonio Saura, José Manuel Broto, Néstor Sanmiguel, Fernando Sinaga, Ricardo Calero, Enrique Radigales, Jorge Fuembuena o Lara Almarcegui.

El artista oscense Antonio Fernández Alvira, uno de los cinco finalistas del V Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente con su proyecto ‘Lacería de una geometría vaciada’, expone en Arco en la galería House of Chappaz. Compartió sus impresiones.

"Está siendo un año complicado para el arte porque, quieras que no, en épocas de crisis el arte y la cultura son lo primero que se recorta, pero bueno, ahí estamos intentando sobrevivir", explicó. Para los artistas "la palabra es sobrevivir. Es muy difícil vivir del arte, aunque yo, la verdad, es que no me quejo. Está siendo un año con muchos proyectos, con varias cosas...", prosiguió.

Y en Aragón, considera Fernández Alvira, en el sector la cosa "está muy díficil", ya que "Aragón es un territorio complicado y difícil para los artistas y la mayoría damos por hecho que nos tenemos que ir para poder tener mayor visibilidad, para poder trabajar... Y eso es difícil, tener que tomar esa decisión. Yo veo que en otros territorios igual los artistas se quedan más y en Aragón igual estamos todos dispersos por muchos sitios. No sé qué es lo que pasa, pero sí que es un territorio difícil".

Como tuvo que emigrar hace años Eugenio Ampudia, probablemente uno de los artistas multidisciplinares españoles más reconocidos y galardonados de la actualidad y que expone en la galería Max Estrella sus fotos del ‘Concierto para el bioceno’, un recital de música de Giacomo Puccini para plantas que orquestó Ampudia en el Liceo barcelonés.